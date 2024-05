– Jeg stiller store spørsmålstegn rundt prioriteringene, sier Brede Csiszar til VG.

Håndballforbundet meldte i april at de fleste av høstens planlagte samlinger for de seks yngreslandslagene er avlyst. Landslagssjefene Thorir Hergeirsson (kvinner) og Jonas Wille (menn) forklarer prioriteringen,

– Vi må forholde oss til de økonomiske rammene som er fastsatt for vår aktivitet. Det er derfor vi tar disse grepene nå, sier Hergeirsson i et år som inneholder både OL og EM for hans landslag.

– Det er hårreisende å skylde på det når kvinnelandslaget har vært kvalifisert for OL lenge. Det kom ikke som noe sjokk, sier Csiszar.

Norge var kvalifisert til OL allerede etter EM-gullet for to år siden.

Larvik-lederen skrev dette på X etter at Hergeirsson denne uken tok ut troppen til de siste OL-forberedelsene:

– Forbundet leker med ilden når de nå legger ned tilbudet til de beste yngre spillerne. Det er en generasjon som skal spille på landslaget etter dette. Spesielt på kvinnesiden, vil jeg utfordre med å si at det er lite utvikling som har skjedd de siste 10 årene, hevder Brede Csiszar.

– Det sender ut et feil signal og fratar jenter og gutter i den alderen mye motivasjon, gleder og muligheten for drive med de de elsker. Nå fratar forbundet dem dette. I mine øyne en feil prioritering, legger han til.

Brede Csiszar Daglig leder i Larvik Håndballklubb

– Jeg kan forstå hvordan landslagene havner der med budsjettene. Men det er synd at vi som en av verdens største håndballnasjoner havner der. Det er trist, for å si det rett ut, sier Tor Odvar Moen.

Molde-treneren har vært involvert i i topphåndballen i 30 år og har Champions League-seier og flere europacuptriumfer på merittlisten.

Han mener Norges Håndballforbund burde ha brukt noe av egenkapitalen for å redde høstens aktivitet på for de yngre landslagene.

– Er ikke dette noen man kan bruke på en regnværsdag? Men det er avgjørelser som må tas på et høyere nivå enn landslagssjefene, sier Tor Odvar Moen.

Tor Odvar Moen Trener for Molde

– Dette er en omprioritering gjort av landslagsslagsledelsen for høsten 2024. De mener det er en god løsning ut fra de rammene vi har å rutte med. Årsaken er åpenbar. Vi har to lag i OL som gir oss 4–5 millioner kroner i merutgifter, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG. Han hevder at NHFs toppledelse ikke har fått noe sure tilbakemeldinger.

– Men dere har i lang tid visst at kvinnelandslaget skal til OL?

– Dette er en kontinuerlig debatt som landslagsledelsen tar ut fra de budsjetter de har både for jenter og gutter. Vi mener det er en god løsning som ikke hindrer utvikling av noen knyttet til det øverste nivået i norsk håndball, svarer Lio.

– Fordi?

– Dette er et midlertidig tiltak.

Brede Csiszar har sin bakgrunn fra ishockey. Den tidligere Vålerenga-kapteinen har landskamper for Norge. Han mener klubbene bør stille klart høyere krav til Norges Håndballforbund.

– Jeg synes de legger altfor mye ansvar på utvikling av spillere på klubbene. Det finnes ingen klare retningslinjer og rammer for utvikling meg bekjent. Jeg kommer fra ishockey hvor de har Isbjørnmodellen, som alle klubbene kan bruke som treningsunderlag. Alle håndballklubbene må finne opp hjulet selv. De blir ikke prioritert. Det er en ond sirkel, mener han.

Larvik har 21 år gamle Maja Furu Sæteren. Hun er en av de mest lovende, unge spillerne og var en viktig brikke da Norge vant junior-VM i 2022.

STORTALENT: Maja Furu Sæteren VM-debuterte for Norge og leverte hele 234 seriemål for Larvik denne sesongen. Foto: Nikola Krstic / NTB

– De siste resultatene på yngressiden er ikke bra med unntak av U19-jentenes VM-gull. Det var en knallårgang. Men hvem sin fortjeneste var det? Hvis du ser nøyere på det så var det mange håndballnavn som kommer fra familier med ressurser, sier Brede Csiszar og fortsetter:

– Ellers er det mest 9. og 10.-plasser. I fjor 17. plass i VM for juniorgutta og 15. plass i EM for to år siden. Det er kjempeskremmende. Det er sunt at man snakker om dette, men jeg oppfatter ikke at noen tør å utfordre håndballforbundet, sier han.

Czisar er samboer med tidligere landslagsspiller Amanda Kurtovic, som har vunnet OL-gull, VM-gull og EM-gull med Norge.

– Jeg er også bekymret for hvor kvinnelandslaget er på vei. Det er den samme generasjonen som har spilt de siste 10 årene. Med all respekt de er 33–34 år og begynner i denne sammenheng å bli gamle. Man har veldig heldig som har fått opp Henny Reistad. Jeg tror at man om 5–6 år ikke kan forvente mer enn kvartfinaler i internasjonale mesterskap, sier Brede Csiszar. Han kaller NHF «kjempeflinke på grasrotnivå».

– Så jeg synes det er rart at dette skjer, sier han.

Kåre Geir Lio President i Norges Håndballforbund

Håndballpresident Kåre Geir Lio kunne ikke vært mer uenig. Han mener at Norges Håndballforbund driver spillerutvikling i stor skala i samarbeid med klubbene og regionene.

– Vi har en filosofi som sier at vi skal utvikle mange spillere. Mange skal få sjansen. Til og med i mesterskap er vi bevisste på at så mange så mange som mulig skal få erfaring i ung alder. Det resultatmessige i yngre mesterskap er ikke det viktigste for oss. Det er utvikling som er det viktigste, sier han og presiserer at NHF er «stolte og takknemlige» for jobben som blir gjort i klubbene.

– Vi mener å ha en stor grad av suksess med denne måten å tenke på. Vi har to lag med i OL, argumenterer Lio.

– Brede Csiszar drar opp 10.-plasser i yngremesterskap. Er ikke det alarmerende?

– Overhodet ikke. Vi har en ambisjon med mesterskap for yngre, er at vi kvalifiserer oss for å delta.

Lio mener at Håndballforbundets spillerutvikling kan matche Ishockeyforbundets program.

– Jeg kjenner ikke programmet deres, men ser at de har problemer med å hevde seg på internasjonalt nivå, sier håndballpresidenten.