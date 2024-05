Sverige tok ledelsen da Grundström fikk stå umarkert foran mål og fikk tid nok til å løfte pucken opp over den canadiske målvakten.

Svenskene dominerte i åpningsperioden, men canadierne hevet seg i midtperioden. Dylan Cozens utlignet tidlig i midtperioden til 1-1. Han spiller til daglig i Buffalo Sabres.

Pierre-Luc Dubois sendte Canada i føringen i drøye fire minutter ut i tredjeperioden. Så presenterte backstjernen Erik Karlsson seg med et susende skudd fra blålinjen som endte i mål.

6.18 minutter før slutt dukket Grundström opp igjen. Fra skrått hold ute ved vantet sendte han pucken i mål helt oppe under tverrliggeren. Marcus Johansson satte 4-2-scoringen i åpent mål fem sekunder før slutt.

Canada var regjerende mestere, men måtte nøye seg med bronsekamp etter at Sveits slo dem i semifinalen. Med tapet for Sverige endte de også uten medaljer i et VM for første gangen siden 2018. Det har blitt to gull og to sølv i de fire foregående mesterskapene som er blitt spilt.

Svenskene gikk ubeseiret gjennom grunnspillet, men ble utklasset i midtperioden i semifinalen da Tsjekkia vant 7-3.

Tobias Johanssons menn endte på 11.-plass i årets VM og den beste norske plasseringen siden 2017. Laget var derimot et stykke unna å ta seg til en kvartfinale.