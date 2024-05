– Det er ikke noe jeg vil, men det er viktig å poengtere hvorfor vi ikke går i den eller den retningen. Og det er fordi det er veldig mye bra, sier Ståle Solbakken da VG konfronterer ham med de gjentatte forsvarstalene.

På onsdagens landslagsuttak kom han nok en gang med en sterk påstand fra podiet:

– Alle objektive fakta, enten folk liker det eller ikke, er at vi hadde fortjent å være i det sluttspillet, slo Solbakken fast.

For mens «halve Europa» tar ut troppene til EM-sluttspillet, skal Norge spille privatlandskamper mot Kosovo og Danmark.

– Vi vinner samtlige kamper klart på målsjanser og «expected goals», samme hvilke parametere du tar. Samtidig må vi legge oss flate på at vi har gjort noen kjempestore feil, men en sånn kvalik blir i realiteten avgjort på fire kamper. Der hadde vi hverken kamper eller dyktighet på vår side.

Dette betyr «expected goals» Vis mer ↓ xG = expected goals Expected goals (xG) beregner hvor mange mål et lag kan forvente å score ut fra de sjansene de skaper. Det er en modell som måler kvaliteten på målsjansene. For eksempel er det 78 prosent sjanse for å score på et straffespark. Da blir det xG på 0.78. Modellen baserer seg blant annet på avstand fra mål, om spilleren er presset eller skyter med sin foretrukne fot i beregningen.

Deretter nevner han noen av de samme årsakene som han har nevnt utallige ganger tidligere:

Martin Ødegaards bom på «åpent mål» på stillingen 1–1 mot Georgia

De fem skjebnesvangre minuttene mot Skottland

Manglende effektivitet foran mål

Personlige feil i forsvar

Etter pressekonferansen fikk mediene som vanlige stille spørsmål i én-til-én-intervjuer. Der benyttet VG sjansen til å spørre mer om de mange forsvarstalene til landslagssjefen.

– Du snakker mye om at dere ser bra ut og har fortjent å gå videre på alle mulige parametere...

– Det har vi!

– Men hvordan er det å stå og forklare det om og om igjen?

– Det er helt umulig egentlig, men jeg må gjøre det, for jeg er fagmann. Jeg kan ikke bare si «i dag tapte vi, i dag vant vi» og at «når vi taper er det dårlig, når vi vinner er det bra». Men jeg skjønner jo at det er irriterende, sier Solbakken.

Landslagssjefen sier at de fortsetter at det er samme retning fordi det er veldig mye bra, samtidig som «de er nødt til å rette på noe».

Han understreker at de burde ha klart å gå til EM, og at dermed både han og laget mislyktes.

– Det må vi leve med, men vi kan ikke bare si at det er så svart-hvitt. Alle ser det hvis de vil se det, men det er ikke sikkert de vil se det. Men jeg må poengtere det.

– Men har det noe verdi? spør VG.

– Det har en verdi for hvordan vi jobber. Hvis jeg skal sitte her som fagmann så må jeg forklare hvorfor vi gjør det, hva jeg gjør, hva jeg synes er bra og hva jeg synes er mindre bra.

1 / 2 Ståle Solbakken i intervju med VG.



Han fortsetter:

– Jeg sier også at vi har et traume de siste 15 minuttene, at vi gjør for store feil og at vi ikke har vært dyktige nok de siste 10–15 minuttene. Jeg sier at det ikke er en tilfeldighet. Det er heller ikke en tilfeldighet at vi slipper til veldig få sjanser, men at motstanderen scorer på mange av de sjansene. Det er fordi feilene er så store at mulighetene blir store.

Så gjentar han:

– Men tallene skriker også mot meg at vår «expected goals» (xG) ligger langt over Skottland sin.

Mål vs xG i EM-kvaliken Vis mer ↓ Norge: Scoret 14 mål og slapp inn 12 baklengsmål.

Ifølge xG burde Norge scoret 12,4 mål og sluppet inn 7,76 baklengsmål.

Norge scoret 1,6 mål mer enn xG tilsier. De slapp også inn 4,24 mål mer enn xG tilsier. Skottland: Scoret 17 mål og slapp inn åtte baklengsmål.

Ifølge xG burde Skottland ha scoret 9,28 mål og sluppet inn 9,12 baklengsmål.

Skottland scoret 7,72 mål mer enn xG tiliser. De slapp også inn 1,12 mål færre enn xG tilsier. Kilde: FootyStats

– Har du sett at det er noen endringer du kan gjøre i støtteapparatet eller i måten å jobbe på?

– Nei, men vi har sett at vi kan gjøre ting annerledes. Det er kanskje derfor jeg også babler litt om dette. Man får ekstra tid til å gå i dybden, ekstra tid til å analysere. Du er trygg på om hva som er bra nok eller ikke bra nok. Vi har gjort forandringer på hvordan vi jobber mellom samlingene, mentaltreneren jobbere mer med ledergruppen. Vi har dannet en ledergruppe etter at Stefan (Strandberg) måtte slutte, sånn at Martin (Ødegaard) skal få mer hjelp. Vi har gjort sånne ting også som ikke bare handler om det på banen, men også det utenfor banen.

Andreas Schjelderup og Jostein Gundersen er de to nye fjesene i troppen: