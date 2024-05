Statskanalen skriver at midlene også skal brukes til en ny tribune, lysanlegg og sikring av trasé. Under ekstremværet i august i fjor fikk målområdet «Hans» en del skader.

Kommende vinter er Kvitfjell og Hafjell tildelt hele sju verdenscuprenn i alpint.

– Dette er historisk for norsk alpinsport. Aldri før har vi fått tildelt så mange verdenscuprenn. Gudbrandsdalen har vist seg i mange år som et snøsikkert sted, og tildelingene er en tillitserklæring vi skal være stolte av i fellesskap, sa sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste, da tildelingen ble gjort kjent.

Verdenscupkonkurransene i Hafjell og Kvitfjell er lagt til uke 9, 10 og 11 i 2025. Det starter med tre fartsrenn for kvinner, fortsetter med to tilsvarende renn for menn, før det avsluttes med tekniske øvelser for menn i Hafjell.