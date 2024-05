Den 41 år gamle nederlenderen har vært satt i forbindelse med jobben i Erling Braut Haalands tidligere klubb i lengre tid.

Onsdag bekrefter Salzburg at Lijnders har signert en treårskontrakt. Han tar med seg Vitos Matos som assistent fra Anfield. Sistnevnte har vært utviklingssjef i Liverpool.

– Jeg er veldig stolt over å bli den nye hovedtreneren til Salzburg. Dette er virkelig et privilegium for meg. Etter ¨ha vært i PSV Eindhoven, Porto og Liverpool, drar jeg nå til en annen eksepsjonell klubb med en god struktur og et spesielt fokus på ungdomsutvikling, sier Lijnders.

– Jeg ønsker å utvikle en mentalitet i laget som legger mye vekt på det offensive, og hvor lidenskap og sult etter suksess er grunnlaget for alt, legger han til.

Lijnders ble ansatt i Liverpool i 2014. I 2018 hadde han én sesong som hovedtrener i nederlandske NEC. Deretter returnerte han til jobben som Klopp-assistent.

Klopp gir seg om Liverpool-manager etter inneværende sesong.