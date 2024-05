Dermed slo han tilbake etter å ha blitt nummer to bak Lando Norris i Miami sist, men det ble spennende mot slutten. Norris presset Verstappen hardt og endte bare 0,7 sekunder bak i mål.

– Én eller to runder til så hadde jeg vunnet, tror jeg. Jeg tapte for mye i starten. Det ville seg ikke i dag, sa Norris til arrangøren.

Nederlandske Verstappen har vunnet tre strake VM-titler og satte i fjor rekord med ti Grand Prix-triumfer på rad. Det skjedde i en sesong der bare 3 av 22 løp endte med en annen vinner enn nederlenderen.

Leclerc ser mot Monaco

I årets sesong har Carlos Sainz (Ferrari) vunnet i tillegg til McLaren-fører Norris og Verstappen. Sistnevnte har ved alle anledninger vært raskest i kvalifiseringer denne sesongen. Søndag utnyttet 26-åringen det på best mulig vis da han kjørte inn til sesongtriumf nummer fem.

Det var et relativt dramafritt løp i Italia søndag. Verstappen skaffet seg raskt en solid luke ned til Norris på annenplass, og nederlenderen mistet aldri føringen selv om det ble litt spennende mot slutten.

Monaco-fødte Charles Leclerc (Ferrari) ble nummer tre. Det var en god oppladning til hans hjemmeløp førstkommende helg.

– Verstappen og Norris var så raske. Alt i alt hadde vi en god fart. Det ser bra ut for resten av sesongen. Monaco blir veldig spesielt, så klart, sa Leclerc.

Kritikk

Imola-banen inviterer ikke til mange forbikjøringer. Ekspertene er samstemte om at banen har gjort sitt i Formel 1-sammenheng.

– Formel 1 har vokst fra denne banen. Den er på kalenderen også neste år, men da går kontrakten også ut. Da håper jeg vi kan si farvel til Imola, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Den har blitt for gammeldags og for smal. Det er for vanskelig å kjøre forbi med de nye bilene. Det finnes mange bedre baner der ute også i Europa, supplerte ekspert Stein Pettersen.