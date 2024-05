Hovland avsluttet fjorårssesongen strålende, men han har ikke klart å finne tilbake til storspillet så langt i år. Etter at han misset cuten i US Masters for en snau måned siden, tok han pause for å prioritere trening.

Nå er han tilbake igjen på PGA-touren. Turneringen i Charlotte, North Carolina har total premiesum på 20 millioner dollar, og Hovland er i tetsjiktet etter halvspilt runde.

Etter å ha greid birdie på første hull ble det tre hull på par før den neste birdien kom på 5. hull. På det neste hullet måtte Hovland tåle en bogey, men han revansjerte den umiddelbart med birdie på 7. hull.

Med to slag under par er han på foreløpig delt 17.-plass. Rory McIlroy leder på fem slag under par etter åtte spilte hull.