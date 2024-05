En rekke toppalpinister pådro seg alvorlige skader i vinter. Aleksander Aamodt Kilde var blant dem det gikk hardest utover. Nordmannen smalt i sikkerhetsnettet i Wengen og pådro seg blant annet et svært stygt og potensielt karrieretruende kutt i leggen.

I etterkant har sikkerheten knyttet til renn i spesielt utfor og super-G vært diskutert. Nå har Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) vedtatt nye sikkerhetsgrep.

Det er klart etter denne ukens møtevirksomhet i slovenske Portoroz. Der ble det vedtatt at det fra neste vinter er påbudt å bruke airbag-løsninger for fartskjørerne i verdenscupen, VM og OL.

«Kollisjonsputer har vist seg å være et verdifullt tiltak for å øke sikkerheten til utøvere i fartsrenn», skriver FIS.

Sterk oppfordring

De aktuelle airbag-løsningene ble opprinnelig utviklet for motorsykkelførere, men er redesignet for å være tilpasset alpinister. Et intrikat system av sensorer kommuniserer med en GPS-enhet 1000 ganger i sekundet, og avdekker når en utøver er i ferd med å krasje. Da aktiveres kollisjonsputen.

I tillegg kommer FIS med en sterk oppfordring til utøverne om å bruke kuttsikkert undertøy fra og med neste sesong. Den patenten kunne redusert omfanget av det stygge kuttet Kilde pådro seg i Wengen.

FIS skriver at målet er å gjøre kuttsikkert tøy obligatorisk fra 2025/26-sesongen.

Den norske landslagsalpinisten Adrian Smiseth Sejersted roper ikke uten videre hurra for grepene som nå tas.

– For meg personlig betyr det veldig lite. Jeg har som alle andre hatt mulighet til å kjøre med airbag og kuttsikkert de siste årene, men det har ikke vært viktig nok for meg til å bry meg, sier han til NTB.

– Hadde jeg gått på en smell angående kuttskade tidligere, så hadde jeg kanskje brydd meg mer. Det er vel sikkert et fint tiltak, legger han til.

Ville hatt nye dresser

Sejersted tar i stedet til ordet for at alpintoppene i FIS burde sett på et annet aktuelt sikkerhetsgrep.

– Det eneste i kategorien «tiltak mot skader» jeg hadde vært veldig fornøyd med, hadde vært fartsdresser som slipper inn litt mer luft. Det er et veldig enkelt tiltak for å få ned farten litt, sier Sejersted.

Han peker på at snittfarten har gått opp de siste årene.

– Hadde snittfarten gått litt ned, for eksempel 5-10 km/t, så er dette noe man ikke ser forskjell på fra TV-skjermen, men skaderisikoen hadde gått ned, tror jeg. Og så tror jeg personlig at jeg hadde profittert litt på det rent resultatmessig, så derfor er jeg jo også litt ekstra positiv til en slik endring, sier landslagsalpinisten.

NTB har også kontaktet Aleksander Aamodt Kilde for en kommentar til sikkerhetsgrepene som nå tas, foreløpig uten å få svar.

I denne ukens møter i Slovenia ble det for øvrig besluttet at Hafjell og Kvitfjell tildeles ikke mindre enn sju verdenscuprenn neste sesong.

Også denne sesongen ble det arrangert verdenscuprenn i Kvitfjell for både kvinner og menn. At Hafjell også legges inn i kalenderen har ikke skjedd siden 2006. Der skal det kjøres renn i de tekniske øvelsene.