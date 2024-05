Det er første gang siden 2005 at HamKam seirer i en tellende kamp mot Glimt. Med mandagens triumf fulgte Kamma opp den knusende 7-1-seieren mot Sarpsborg i forrige runde.

Avgjørelsen falt da Gard Simenstad scoret et vakkert frisparkmål etter snaue tjue minutter. En imponerende defensiv prestasjon fra vertene sørget for at det ble kampens eneste scoring. Det er Glimts første serietap for sesongen.

– Det smaker sinnssykt godt. Vi har hatt stang ut hele sesongen, men nå har det snudd. Jeg synes vi har gjort det samme hele sesongen, men vi har ikke scoret mål. Det gjør vi nå, og i tillegg er vi solide defensivt. Det har vært en syk uke, og ingen så dette komme, sa Simenstad til TV 2 etter kampslutt.

Lagkamerat Fredrik Sjølstad sparte ikke på sammenligningene.

– Det er Trent på steroider. Han har en helt sinnssyk fot, og den er noe av det råeste jeg har sett, sa Sjølstad med henvisning til Liverpool-spiller Trent Alexander-Arnolds gode høyrefot.

– Ikke noe hemmelighet

I 4. runde i cupen gjorde Simenstad det samme borte mot Vålerenga. Noen suksessoppskrift vil han imidlertid ikke trekke fram.

– Det er egentlig ikke noen hemmelighet. Det handler om selvtillit, så det var godt å få den inn, sa HamKam-spilleren i pausen.

Med et drøyt kvarter til pause løsnet gjestenes Jostein Gundersen skudd etter hjørnespark, men hjemmelaget slapp med skrekken. Like etter sidebyttet fikk vertene annullert en scoring etter en hårfin offside. Glimt trykket vertene bakover i banen gjennom omgangen, og med et kvarter igjen smalt det i metallet bak Marcus Sandberg.

De hvitkledde holdt unna for gultrøyene, og oppgjøret endte 1-0.

– Veldig lojale

Sist sesong endte det samme oppgjøret på Hamar hele 4-4. Glimt-trener Knutsen var tydelig på at mandagens oppgave ville bli tøff.

– De er veldig lojale mot sin identitet, og de er et lag som er vanskelig å bryte ned. Fotballen består av mange utfordringer, og det synes vi er gøy, sa Knutsen til TV 2 før avspark.

HamKam-trener Michelsen antydet at storlagene i Eliteserien muligens undervurderer mannskapet hans.

– Vi får håpe de gjør det i dag også, for det er nok nødvendig. Vi må hvert fall levere helt på topp for å få med oss noe mot dette fantastiske laget her, sa Michelsen.

Etter tre knepne 0-1-tap, etterfulgt av poengdeling i tre strake kamper, gnistret HamKam til med hele 7-1 borte mot Sarpsborg på fotballens nasjonaldag 16. mai. Det brakte Michelsens menn over streken før mandagens serierunde.

Sterk sesonginnledning

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har startet tittelforsvaret gnistrende med sju seirer på de åtte første kampene. Før mandagens kamp på Briskeby hadde gultrøyene en målforskjell på imponerende 21-4.

19 år er gått siden HamKam sist slo Glimt i en offisiell kamp. Ingen av de 15 kampene før mandagens oppgjør endte med seier til gjengen fra Hamar.

Førstkommende fredag tar Glimt imot KFUM Oslo hjemme på Aspmyra. HamKam gjester Stavanger og Viking to dager senere.