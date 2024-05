United møter Crystal Palace i Premier League. Det blir uten portugisiske Fernandes. Det ble klart da startoppstillingene ble sluppet en time før kampstart.

Kapteinen har ikke for vane å kaste inn håndkleet med skade. Det skal være første gang i løpet av midtbanestjernens fire år på Old Trafford at han ikke spiller en kamp som et resultat av en skade.

Mason Mount får en sjelden sjanse i startoppstillingen i fraværet til Fernandes.

Samtidig er Harry Maguire ut med en muskelskade. Han erstattes av Jonas Evans, som er Uniteds eneste skadefrie midtstopper i øyeblikket.