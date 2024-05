Wes Burns og Omari Hutchinson scoret målene i 2-0-seieren over Huddersfield. Dermed er Ipswich tilbake på det høyeste nivået i engelsk fotball for første gang siden 2002.

For fem år siden rykket laget ned til League One, og dermed var klubben utenfor de to øverste divisjonene i engelsk fotball for første gang på 63 år.

Forrige sesong rykket «Tractor Boys» opp igjen fra League One med 2.-plass og brukte bare en sesong på nivå to før de tok seg opp i Premier League.

Tittelvinner Leicester hadde allerede sikret opprykket i mesterskapsserien før siste serierunde og brukte dermed bare en sesong på nivå to før comebacket i Premier League var en realitet.

Blackburn slo serievinneren 2-0 i siste serierunde lørdag, og sørget for at Leicester vant ligaen med ett poeng ned til Ipswich.

Leeds, Southampton, West Bromwich og Norwich fulgte på plassene bak. Ett av lagene går opp til Premier League neste sesong gjennom opprykkskvalifiseringen.

Rotherham var allerede nedrykksklare før den avsluttende runden. Huddersfield, Birmingham, Plymouth, Sheffield Wednesday og Blackburn kjempet om å unngå samme skjebne i siste serierunde.

Ipswich-triumfen sørget for at Huddersfield rykket ned. Birmingham vant 1-0 mot Norwich, men klarte ikke å unngå nedrykk.