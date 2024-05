Det er spillerforeningen Fifpro som har gått sammen med Nike og andre samarbeidspartnere for å finne ut enda mer om skade på det fremre korsbåndet i kneet. Det er en skade som har mellom to og seks ganger større sannsynlighet for å ramme kvinner, skriver Reuters.

Prosjektet er treårig og hovedsakelig ta for seg de tolv lagene i superligaen i England (WSL).

– Spillerne er investert, og organisasjoner er investert, og vi skylder spillerne å gi bedre forhold og forståelse, sier forskningssjef og tidligere fotballspiller Alex Culvin i Fifpro.

– Altfor dårlig

Ada Hegerberg, som selv røk korsbåndet for fire år siden, sa til NTB i fjor at hun etterlyser mer forskning på temaet.

– Det er altfor dårlig, egentlig tragisk dårlig, ikke minst informasjonen vi har om kvinnekroppen sett under ett. Vi kan snakke mye om forskning, men det er altfor lite som er satt i system når det gjelder kvinnelige utøvere, sa Hegerberg til NTB.

Maren Mjelde og Emilie Haavi er blant spillerne som har opplevd å ryke korsbåndet.

Ifølge en studie av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) kan et lag med 23 spillere vente seg tre korsbåndsskader i løpet av fire år.

I fjor sommer gikk fotball-VM uten flere store profiler, deriblant Vivianne Miedema (Nederland), Beth Mead, Fran Kirby (begge England), Marie-Antoinette Katoto (Frankrike) og Catarina Macario (USA).

Alex Culvin opplyser at det ikke har vært en eksplosjon av hendelser.

– Vi vet at korsbåndsskader har eksistert så lenge kvinnefotball har eksistert, sier hun.

– Ikke én faktor

Stacey Emmonds er foreleser ved universitetet Leeds Beckett og sier det blir bra å involvere spillerne i forskningen.

– Det er ikke mulig å foreslå at det er én enkelt risikofaktor, sier Emmonds.

Prosjektet skal se på eksisterende forskning på feltet, se på lagenes ressurser og tilgang til fasiliterer og se på faktorer som treningsbelastning og reise.

Culvin forteller at en avrivning av korsbåndet gjør at man er mer utsatt for at det gjentar seg. Tidligere denne måneden røk Glasgow City- og Skottland-spiss Fiona Brown korsbåndet for fjerde gang på åtte år.

– Du spiller bare fotball til du er 35 år. Du har potensielt 60 år til av livet ditt igjen å leve, og det kan være utrolig svekkende fysisk og mentalt, sier Culvin.