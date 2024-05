Landslagstrener Tobias Johansson sier at to egenskaper ved veteranene skiller seg ut.

– Det ene er deres dyktighet med pucken. Analysene fra forrige VM viste at vi savnet en slik offensiv spisskompetanse som de kommer med. De spiller raskt og med kvalitet, og ikke minst er det deres erfaring. De har en erfaring som de kan hjelpe de yngre spillerne med. Jeg tror at både dyktigheten og erfarenheten kan gi selvtillit til de andre spillerne, sier landslagstrener Tobias Johansson til NTB.

De to veteranene står med 95 (Thoresen) og 42 (Zuccarello) offisielle OL- og VM-kamper.

Årets VM-tropp ble presentert i Oslo mandag, og flere av spillerne i det norske laget var med på U20-VM rundt nyttår: Noah Steen, Petter Vesterheim, Michael Brandsegg-Nygård og Eskild Bakke Olsen.

Gode nok

– De er unge, men først og fremst gode. Det er derfor de er med. Når man snakker om generasjonsskiftet, går kommunikasjonen ofte på at vi må ta med unge spillere. Vi tar ut spillere som vi mener er best uansett alder. De nevnte er unge, men blant de 14 beste løperne vi har i landet, sier landslagstreneren.

Norge viste i det forrige VM i Latvia at det er stort forbedringspotensial når det gjelder overtallsspillet. Med Zuccarello og Thoresen i laget håper landslagstreneren at uttellingen vil bedres betraktelig.

Fornøyd

Det Johansson var spesielt godt fornøyd med under fjorårets mesterskap, der ble seirer både over Slovenia (1-0) og over VM-vinnere Canada (3-2), var det norske undertallsspillet, og hvordan man klarte å dekke skudd i egen sone.

Tallene viste at de norske spillerne klarte å demme opp for 101 skudd fra motstanderne under de sju kampene. På den offensive siden ble det skutt for dårlig, og hele 90 skudd fra de norske spillerne ble blokkert før pucken nådde målvakten.