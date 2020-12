Drillo om Solbakken: – Den dyktigste vi kunne fått

Ståle Solbakken ble torsdag presentert som ny landslagstrener for Norge. Det er Egil «Drillo» Olsen fornøyd med.

– Det er en gledelig overraskelse. Naturligvis hilser jeg dette velkommen, uten tvil, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

Drillo forteller at nyheten kom som en overraskelse torsdag morgen. Han tror Solbakken er riktig mann for Norge og mener timingen er riktig for denne ansettelsen nå.

– Jeg synes det er et godt valg. Det tyder på at det er (Lars) Lagerbäck har trukket seg siden Ståle tar over allerede mandag. Når det gjelder Ståle så er det et bra valg. Jeg kjenner Ståle som en dyktig fagmann og dyktig leder.

Han sier også at fotballfilosofien til Solbakken er veldig lik hans egen fra tiden sin som trener.

Olsen hadde som kjent ansvar for landslaget i periodene 1990–1998 og 2009–2013. Han mener at Lagerbäck har gjort en god jobb som landslagstrener for Norge.

Også tidligere Solbakken-lagkamerat og trenerkollega Lars Bohinen tror det er rett valg.

– Jeg synes det, nå som Lagerbäck ikke er der lenger. Det er synd han ikke fikk det til, de avgjørende kampene felte han. Ståle er den vi har nå som har best meritter, har vært i internasjonal fotball lengst. Det ble et naturlig valg, sier Bohinen.

Også Drillo deler oppfatningen om at det var de viktigste kampene som felte Lagerbäck.

– Resultatmessig har det vært bra, men så har han snublet på de viktigste kampene. Men for all del, jeg synes Lars Lagerbäck har gjort en bra jobb for Norge, sier Olsen.

– Hva får man med Solbakken som ny landslagssjef?

– Han er etter min mening den dyktigste vi kunne fått. Han har god erfaring og resultater og så er timingen veldig bra. Man får en dyktig trener og fagmann som overtar et spennende landslag. Dette ser jeg frem til, jeg bare gleder meg, sier han.

Bohinen tror Ståle Solbakkens landslag blir ganske likt det vi har sett under Lagerbäck på banen.

– Lagerbäck var jo 4–4–2, og Ståle har spilt veldig mye 4–4–2 i FCK. Det blir stram organisering, beinhardt soneforsvar og tydelige roller. Sånn sett er det ikke stor forskjell mellom han og Lagerbäck. Den største forskjellen tror jeg blir offensivt.