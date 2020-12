Spillerne ble varslet om Solbakken-nyheten torsdag morgen

Like før han kastet seg i bilen for å dra på Celtic-trening, fikk Mohamed Elyounoussi (26) beskjed om at han har fått ny landslagssjef.

Foto: Hallgeir Vågenes

Ståle Solbakken overtar det norske herrelandslaget fra og med 7. desember, opplyser Norges Fotballforbund torsdag morgen. Lars Lagerbäck fullfører dermed ikke kontrakten sin og forlater jobben etter et turbulent 2020.

– Vi fikk vite det rett før det ble offisielt. Vi fikk vite det i dag morges, sier Elyounoussi til VG på telefon fra Skottland.

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye. Det er litt tidlig å si så mye, legger han til.

– Veldig spennende, sier landslagskeeper Rune Almenning Jarstein til VG.

På spørsmål om hvordan han reagerer på at Lagerbäck ikke fortsetter i jobben mens han fortsatt er under kontrakt, svarer Jarstein:

– Litt overraskende, men sånn er fotballen. Blir spennende med Ståle.

Midtstopper Stefan Strandberg gleder seg over nyheten om ny landslagssjef.

– Veldig bra. Stor pondus. Har vist fantastiske resultater med FC København i lang, lang tid. Ekstremt bra på soneforsvar. Ikke mange, om noen, lag i Europa har bedre avstander i det forsvarsspillet, sier Strandberg til VG om Solbakken.

Samtidig takker han Lagerbäck for innsatsen:

– Lars er en fantastisk fin person og trener. Folk husker ofte det siste, men ser man perioden hans under ett, har han løftet resultatene og prestasjonene. Hedersmann.

En klausul i kontrakten med Lars Lagerbäck regulerer rammene for eventuell fratredelse underveis i avtaleperioden, og det er disse rammene som følges nå, melder NFF.

