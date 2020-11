Innbytter-dobbel fikset sen Molde-seier

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Molde 1–3) Consto Arena klinger ikke like godt som Emirates Stadium, men moldenserne gjorde jobben takket være en sen sluttspurt.

Søndagens fysiske batalje mot nedrykkstruede Mjøndalen var et godt bevis på at det ikke alltid er like lett å opprettholde samme motivasjon i en regntung, kjølig eliteserieduell som det er når det står om tre Europa League-poeng mot Rapid Wien eller storklubben fra London, som er motstander førstkommende torsdag.

Lenge så det ut til at Molde skulle ryke på en smell mot nedrykkstruet motstand, og rote bort viktige poeng i sølvkampen, men to scoringer av innbytter Martin Ellingsen og én av Leke James (straffe) sørget for lagets fjerde strake seier i Eliteserien.

Det måtte riktignok marginer til: Før kontringen som ledet til Ellingsens utligning, gikk Sondre Liseth i bakken etter et sammenstøt med Martin Bjørnbak og ropte på straffe – uten å få gehør fra dommer Espen Ekås.

– Han har et godt tak og drakten står rett ut. Men jeg er ikke dommer. Det betyr veldig lite nå. Vi taper 1–3, sier Liseth til Eurosport.

Imidlertid fikk dommeren støtte fra ekspert Bernt Hulsker i TV-studio.

Fire minutter senere fikk Molde derimot medhold fra Birk Risa snek seg inn foran Martin Rønning Ovenstad og gikk i bakken i 16-meteren – til enorme protester fra Mjøndalen-spillerne, som følte seg urettferdig behandlet. James scoret via keeper Sosha Makani.

Tre minutter før slutt kronet Ellingsen moldensernes snuoperasjon med en rålekker chip over Makani.

– Det er ikke hverdagslig for meg. Det er moro, sier Ellingsen til Eurosport etter kampen.

– Den satt fint. Jeg så Leke foran der, men jeg valgte å sette den inn selv. Det var deilig.

TØFFE DUELLER: Ohi Omoijuanfo og Christian Gauseth barker sammen i en duell under Mjøndalens møte med Molde. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det tok lang tid for Molde å få kampen inn i sitt eget spor. Isteden spilte de lenge på Mjøndalens premisser; lange baller, tøffe dueller og lite finspill. En gammel kjenning straffet dem syv minutter før pause: Fredrik Brustad sto uten scoringer på sine 22 første kamper denne sesongen, men dukket omsider opp mot laget han spilte for fra 2016 til 2018.

– Det smakte godt. Det var deilig, sa målscoreren til Eurosport i pausen, men etter hvilen rotet bruntrøyene altså bort ledelsen.

Det betyr at de blir liggende på nedrykksplass – med fare for at avstanden opp til trygg plass kan øke fra syv til ti poeng.

Molde betrygger andreplassen og kan med god samvittighet rettet alt fokus mot torsdagens bortekamp mot Arsenal.