Derfor sa Kurtovic nei til reserverollen: – Jeg har hatt et veldig tøft år

For første gang blir Amanda Kurtovic (29) vraket til et håndballmesterskap. Den tidligere OL-, VM-, og EM-vinneren har sagt nei til å være med som reserve under EM i Trondheim.

IKKE MED: Amanda Kurtovic blir ikke å finne i Trondheim under EM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det er selvfølgelig kjipt, men veldig forståelig, sier Amanda Kurtovic til VG.

Hun har slitt med å få spilletid i Györ. Hun gjorde sine første landskamper på to år i oktober og scoret seks mål da Montenegro ble slått. Men i EM-troppen ble Stine Skogrand valgt foran Kurtovic.

Den venstrehendte bakspilleren kommer ikke til å være blant de fire reservene under EM. Silje Waade, Marta Tomac, Ingvild Bakkerud og Rikke Granlund inntar de rollene i desember.

– Jeg har hatt et veldig tøft år både personlig og med sportslige årsaker i klubben. Jeg føler at jeg ikke er kapabel til å være 100 prosent til stede mentalt som en reserve og leve i den boblen, forklarer hun. Hun fortalte om en utfordrende tid for hele Kurtovic-familien da pandemien satte inn i mars.

– Denne vurderingen er det beste for laget og for min egen del. Reserverollen er krevende og det er mest fair for alle at jeg har tatt denne avgjørelsen. Du skal leve i isolasjon og være stand by hele tiden. Jeg føler ikke at jeg hadde klart å takle den like bra som de uttatte reservene kommer til å gjøre. Det er et helt ærlig svar. Det forsto Thorir godt. Vi hadde en veldig fin samtale, sier hun.

– Det er plass til 16. En av dem som kunne vært kvalifisert er Amanda. Vi vurderer andre venstrehendte foran. God hjemmeværende reserve. Viktigere i år enn noensinne. Hun ble skuffet. Det forstår jeg godt. Det skal hun være. Det kommer nye muligheter, sier Thorir Hergeirsson.

Fakta Her er EM-troppen Disse spillerne skal representere Norge: Keepere: Silje Solberg og Emily Stang Sando. Utespillere: Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Veronica Kristiansen, Emilie Hegh Arntzen, Stine Bredal Oftedal, Henny Ella Reistad, Nora Mørk, Stine Skogrand, Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune, Heidi Løke, Kari Brattset Dale, Marit Malm Frafjord og Kristine Breistøl. Reserver: Rikke Granlund, Marta Tomac, Ingvild Bakkerud og Silje Waade.

Etter å ha vunnet både VM-gull og OL-gull på sine to første mesterskap mistet Sandefjord-jenta tre mesterskap på rad på grunn av skader. Foran EM i 2018 røk hun på en korsbåndskade i den siste oppkjøringskampen. Sist vinter var hun endelig tilbake på banen igjen etter operasjon og opptrening

– Jeg har hele veien hatt EM som en motivasjon og drivkraft. Når jeg ikke ble blant de 16 så gikk jo lufta ut av ballongen, sier hun og legger til:

– Det kommer ikke som noe sjokk. Det var en vanskelig å komme seg inn i en tropp når en ikke har tillit på klubblaget. Uttaket er veldig forståelig. Det er naturlig at de som spiller og er i form blir tatt ut. Det er ingen sure miner fra min side.

Kurtovic har kontrakt i Györ til 2022 og sier hun foreløpig ikke har tenkt noe på om det kan være lurt å skifte klubb.

– Det har blitt mye tid på benken over en lang periode. Det har vært et tøft år for min del. Det er kjedelig når konsekvensen blir at jeg mister landslagsplassen. Det er surt. Men jeg er ikke bitter. Jeg kjemper videre, understreker hun og forsikrer at ambisjonene fortsatt er store på håndballbanen.

– Denne sesongen har vært veldig rar og oppstykket. Vi gikk fra en uke i karantene til å spille to kamper i Champions League på en helg. Det er en rar sesong uforsvarlig for kroppene å holde på slik i rykk og napp.

Györ-spillerne har 10 dager fri etter siste kamp før EM-pausen 21. november. Kurtovic ønsker å komme seg hjem til familien som hun ikke har sett på et halvt år, men er usikker på om det går på grunn av karantenereglene.