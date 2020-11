Tannløse Thoresen hadde ofret «hele kjæften» for OL-medalje

Bryteren Morten Thoresen (23) er frustrert over at VM ble avlyst, men trøster seg med at han endelig får «fikset kjæften».

GULL-GLIS: Morten Thoresen jublet for EM-gull i februar, og er kjent som «den tannløse bryteren». I går var han hos tannlege Shoresh Afnan, og fikk festet en skrue i kjeven. Foto: Scanpix og privat

– Det eneste bra med det corona-hælvete e jo at æ får satt inn den jævla tanna, sier bodøværingen og ler godt.

Forrige uke ble det kjent at VM i Beograd ikke blir noe av. Thoresen understreker at han forstår det godt, og at corona-situasjonen er brutal for veldig mange. Men han synes det er fryktelig surt med tanke på den intense treningsperioden han og resten av landslaget har hatt de siste månedene med VM i sikte.

– Nå tar jeg en liten ferie med familien hjemme i Bodø, og så skal landslaget samles i desember for å legge planen fremover. OL-kvalifiseringen går forhåpentligvis i mars, og det store målet er medalje i OL, sier Thoresen.

Vill EM-jubel

Det var i februar at han gikk fra en relativt anonym tilværelse på landslaget, til å bli en fyr «alle» visste hvem var. I 67-kilosklassen klinket han til med EM-gull i Roma.

Bildene av en jublende Thoresen med det norske flagget, bandasje rundt hodet og en manglende fortann ble lagt merke til.

Fortannen slo han ut på treningsleir i Finland i august i fjor. Skaden var såpass omfattende fordi tannen dro med seg mye av kjevebeinet. Den finske tannlegen ville ikke gjøre noe mer enn å lime den på plass.

TRENER MED BERGE: Morten Thoresen (t.v.) og Stig-André Berge har lagt ned mange treningstimer sammen. Dette er fra Kristiansund i sommer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

«Han fyren uten tanna»

– Det ble fire dager til med bryting. Det er det vondeste jeg har vært med på, og da jeg kom hjem til Norge ble tannen bare trukket. Jeg visste ikke da at det skulle ta så lang tid å få en ny, sier 23-åringen.

Først ble det tatt bein fra kinnet og flyttet til krateret i overkjeven, og så har Thoresen vært nødt til å vente på en rolig treningsperiode for å fortsette prosessen. Det er lettere sagt enn gjort når man driver med en idrett der det trenes litt over gjennomsnittet.

Derfor har han forblitt tannløs i over et år.

– Jeg må jo bare se på dette som morsomt, men den tannen som er borte har gitt meg mye oppmerksomhet. Jeg blir gjenkjent overalt hvis jeg smiler, men det er jo ingen som kan navnet mitt. Jeg er jo bare «han fyren uten tanna», sier Thoresen og ler godt igjen.

LITT HOVEN: Slik så Morten Thoresen ut da han i sommer flyttet en beinbit fra kinnet til overkjeven der tannen ble slått ut. Foto: Privat

Drømmer om ekstreme «kålører»

Det er tirsdag kveld, og han har nettopp vært hos tannlege Shoresh Afnan i Oslo sentrum. Nå er det operert inn en skrue i kjeven, som er sydd inn i tannkjøttet. Om noen måneder kan den nye tannen settes på plass.

– Jeg har knasket smertestillende jeg fikk hos tannlegen, så det er vel litt risikabelt å la seg intervjue nå, spøker Thoresen og legger til:

– Jeg spytter blod og kjenner godt at det er skrudd noe inn «oppi der».

Han sier at han ikke er spesielt forfengelig, og at det har vært lite problemer som tannløs. Thoresen ønsker seg også mer «blomkålører», et kjent fenomen blant kampsportutøvere og rugbyspillere.

– Jeg har litt kål, men håper at de utvikler seg til å bli mer ekstreme. Det kuleste hadde vært om de blir så ekstreme at man ikke ser øreformen på dem, påstår Thoresen og flirer godt igjen.

– Hvor mange tenner er du villig til å ofre for OL-medalje?

– Altså, for OL-medalje hadde jeg ofret «hele kjæften» – for resten av livet!

