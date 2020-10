The Athletic: Straffes ikke for taklingen av van Dijk

Everton-keeper Jordan Pickford har fått mye kritikk etter det voldsomme sammenstøtet med Virgil van Dijk, men han risikerer ikke å bli utestengt for episoden.

Everton-keeper Jordan Pickford takler Virgil van Dijk i kampen lørdag. Foto: Laurence Griffiths / Pool Getty

Liverpools drøm om å forsvare ligatittelen kan ha fått seg en real knekk. Søndag kom bekreftelsen klubben og fansen fryktet: Van Dijk har båndskade i kneet og må opereres.

Skaden oppsto etter en voldsom duell med Everton-keeper Jordan Pickford i lørdagens Merseyside-derby. Den nederlandske forsvarskjempen måtte forlate banen etter bare elleve minutter.

Liverpool har ikke gått ut med detaljer rundt kneskaden, men i engelske medier snakkes det om en korsbåndsskade av det alvorlige slaget. I verste fall er van Dijk ute i opptil ett år.

Virgil van Dijk går av banen etter å ha pådratt seg en kneskade i Liverpools 2-2-kamp mot byrival Everton. Foto: Laurence Griffiths / AP / NTB

The Athletic: Blir ikke utestengt

Det melder velinformerte The Athletic.

Pickford stoppet kontant van Dijk tidlig i lørdagens Merseyside-derby. Målvakten brukte beina til å klippe ned Liverpools stopperstjerne, og nederlenderen måtte gå av banen med det som senere viste seg å være en båndskade i kneet.

Det ble først meldt at situasjonen ikke ble vurdert av VAR (videodømming), men ifølge The Athletic ble taklingen sjekket for et mulig rødt kort. Dommeransvarlig i videorommet valgte ikke å utvise Pickford.

Den vurderingen gjør at Englands fotballforbund (FA) ikke kommer til å straffe landslagsmålvakten i ettertid. FA slår bare ned på taklinger som ikke er vurdert av kamplederne.

Sky Sports-ekspert Graeme Souness har beskrevet Pickfords takling som et «overfall», mens tidligere Premier League-spiller Ryan Mason mente den hadde potensial til å gjøre slutt på van Dijks karriere.

Tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher tar derimot Pickford i forsvar.

– Det skulle selvfølgelig ha vært et rødt kort, men man skal være litt forsiktig med å kritisere Pickford. Jeg har fått beinet mitt brukket, og jeg brakk nesten beinet til Nani. Dessverre skjer disse tingene i fotball, sier Sky Sports-eksperten.

Virgil van Dijk ble meid ned av Everton-keeper Jordan Pickford i lørdagens Merseyside-derby. Etterpå fikk han konstatert båndskade i kneet. Foto: Laurence Griffiths / AP / NTB

Må hente erstatter

Han mener skaden kan bli avgjørende for Liverpool

– Det får en til å overveie om Liverpool kan vinne ligaen uten van Dijk. Ethvert lag med titteldrømmer har tre eller fire spillere man ikke kan dekke inn for. Det gjelder uansett hvor god manageren er, eller hvor stor tropp man har, sier tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher.

Klubblegenden har i flere år dekket engelsk fotball for Sky Sports. Han mener Liverpool må handle når overgangsmarkedet åpner igjen.

– Jeg tror helt bestemt at de blir nødt til å gjøre noe i januar. Liverpool hadde allerede svakheter der før van Dijks skade.

Framover blir de rødkledde nødt til å stole på at Joel Matip og Joe Gomez kan gjøre jobben, men begge to har hatt skadeproblemer tidligere. Midtbanemannen Fabinho kan kanskje bli nødt til å bli trukket ned i forsvar for å hjelpe til.

Nøkkelspiller

Virgil van Dijk ble hentet til Liverpool fra Southampton i januar 2018. Han kostet godt over 800 millioner kroner, og det gjorde han på det tidspunktet til verdens dyreste forsvarsspiller. Det skulle raskt vise seg å være en lur investering.

Siden hans inntreden har Liverpool vunnet både Champions League (2019) og Premier League (2020). Med van Dijk på banen slapp klubben inn bare 78 mål og holdt nullen 44 ganger i løpet av nederlenderens 95 seriekamper.

Søndag kveld la van Dijk ut en melding til Liverpool-fansen i sosiale medier. Der skrev han at han er «fullt konsentrert om å komme tilbake».