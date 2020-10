Lagerbäck etter spekulasjonene: – Jeg er full av motivasjon

Ståle Solbakken er plutselig ledig på markedet. Lars Lagerbäck har ikke tenkt å gi seg som norsk landslagssjef.

Lars Lagerbäck under lørdagens trening på Bislett. Foto: Fredrik Hagen / NTB

ULLEVAAL STADION: Landslagssjefen møtte pressen lørdag formiddag. Da var halvannet døgn gått siden det forsmedelige tapet for Serbia. Det ble det endelige punktum for Norges drøm om EM-spill neste sommer.

Etter kampen åpnet Lagerbäck for å tre til siden som landslagssjef. Det skapte store overskrifter.

Lørdag ble også Ståle Solbakken sparket som trener i FC København.

Han har lenge vært ansett som Lagerbäcks naturlige etterfølger som norsk landslagssjef.

– Min motivasjon er den samme som på torsdag. Jeg synes dere skal la den diskusjonen ligge. Hva jeg gjør eller ikke gjør, det synes jeg ikke er så interessant. Det som er viktig, er at jeg unner disse spillerne fremgang. Jeg er full av motivasjon og ser frem til å jobbe for å vinne Nations League-gruppen, sa Lagerbäck lørdag.

Lars Lagerbäck og Mathias Normann under lørdagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen

Lagerbäck: Naturlig med nordmann som sjef

Norges Fotballforbund (NFF) var i flere samtaler med Solbakken om landslagsjobben i 2017. Da valgte FCK-treneren til slutt å takke nei. I stedet ble Lagerbäck ansatt.

Svensken mente da det var helt naturlig at Solbakken hadde vært NFFs førstevalg.

Lørdag forklarte han dette nærmere.

– Det sa jeg fordi jeg mener det beste er at er en trener med norsk pass. Sånn mener jeg det er for de nordiske landene, å ha landslagstreneren fra eget land. Han kan kulturen og Fotball-Norge på en annen måte enn en utlending, sier Lagerbäck.

Han vil ikke si om det er naturlig at Solbakken er hans etterfølger. Dette vil han ikke han en mening om offentlig. Han skal ikke styre hvem som en dag tar over.

– Det skal Norges Fotballforbund gjøre. Hvis de spør meg, så skal jeg si hva jeg mener, sier Lagerbäck.

Solbakken var ansatt i jobben i 2012. Han valgte da å si opp kontrakten før han i det hele tatt var kommet i gang. Den gang tok han i stedet over Bundesliga-klubben Köln.

Lagerbäck ble spurt om Solbakken-situasjonen.

– NFF må gjøre en vurdering den dagen jeg slutter. Vil de ta en prat før det, så stiller jeg opp på det, sier Lagerbäck.

Det ble en stor nedtur for Erling Braut Haaland og Norge torsdag kveld mot Serbia. Foto: Fredrik Varfjell

– Et luftslott

Han innledet pressekonferansen med et lengre innlegg om status rundt norsk fotball og landslaget. Han mener forventningene er skrudd for høyt i offentligheten.

Han pekte på at mange av spillerne mangler erfaring fra høyt, internasjonalt nivå.

– Ser du på Serbias tropp, så har de 18 spillere i topp fem-ligaer. Og de har vært der i tre-fire år. Kolarov vant Premier League allerede i 2012. Noen av våre knapt ferdige på førskolen, illustrerte Lagerbäck.

Han mener norske medier har bygget opp et luftslott.

– Bygger du opp forventningene for mye, så bygger du opp et luftslott. Da tror du at du er bedre enn du er. Mot Serbia så tapte vi på et spill som skal fungere. Det beror på motstanderen, og jeg har et stort ansvar. Men du kan ikke bygge slike forventninger til spillere, sier han.

Lagerbäck gikk i rette med det han mener er et par faktafeil i analysene etter Serbia-kampen. For eksempel påstanden om at han ikke har et alternativ hvis plan A ikke fungerer.

– Vi har også en plan B og en plan C. Den mest drastiske forandringen vi gjør hvis spillet ikke fungerer, er at sidebackene får full frihet offensivt. Vi setter også inn en tredje spiss. I praksis spiller vi nesten 2–5–3 da, sier Lagerbäck.

Han mener også det er feil at han ikke tar grep. Mot Serbia satte han inn Mathias Normann for Markus Henriksen i pausen. Joshua King kom inn for Stefan Johansen etter en time.

Han tok også opp kritikken om at han kun spiller 4–4–2-formasjonen.

Lagerbäck mener erfaringen fra Island og Sverige tilsier at det er den beste formasjonen med et landslag. Årsaken er at han mener det er vanskelig å få et godt nok trykk foran motstanderens mål med bare én spiss.

Han mener dessuten det er best å holde seg mest mulig til den samme formasjonen, i og med at et landslag har så få treninger i løpet av en sesong.

Svensken pekte også på at Norge har to av de mest lovende spissene i europeisk fotball om dagen, i Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth. I tillegg har Joshua King mye erfaring fra Premier League og landslaget.

– Jeg mener det nesten er en tjenesteforsømmelse å ikke bruke dem, sier Lagerbäck.