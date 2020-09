Andreas Martinsen tilbake i Lillehammer

Andreas Martinsen (30) er tilbake i Lillehammer-drakten etter åtte år. Onsdag ble han presentert på en pressekonferansen i OL-byen.

Andreas Martinsen er klar for Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Lillehammer-fansen har samlet inn godt over 300.000 kroner for at Martinsen kunne fortsette sin karriere i norsk ishockey.

Den storvokste og hardtspillende 30-åringen er blitt enig om en kontrakt ut denne sesongen.

Det var 2012 i at Martinsen fikk kontrakt med tyske Düsseldorf hvor han spilte i tre sesonger. I 2015 fikk han tilbud fra NHL-klubben Colorado Avalanche og spilte 110 kamper for før han fikk med seg ni kamper i sluttspillet for Philadelphia Flyers i 2017.

I neste forsøk endte han opp i Chicago Blackhawks og spilte 33 kamper fra 2017–19. Anaheim Ducks ble neste stopp, men han fikk bare med seg spill for farmerklubben San Diego Gulls og Wilkes-Barre Penguins.

Forrige sesong spilte han sveitsiske Zug.

Martinsen har også vært en god bidragsyter på det norske landslaget og står med 63 VM- og OL-kamper.

