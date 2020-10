RBK interessert i svensk 21-åring: Kan bli klar innen kort tid

Rosenborg jakter Halmstad-spiss Rasmus Wiedesheim-Paul. Han kan bli Torgeir Børvens erstatter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rasmus Wiedesheim-Paul kan bli RBK-spiller innen kort tid. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det er mange klubber som er interesserte i Rasmus, sier agent Jonas Svensson til Adresseavisen.

Torsdag morgen skriver Nidaros at RBK har lagt inn et bud på drøye fem millioner kroner for spissen.

Wiedesheim-Paul spiller i Halmstad på nivå 2 i Sverige.

Adresseavisen er også kjent med at RBK har vist konkret interesse for spissen, som har dunket inn 13 mål på 17 seriekamper denne sesongen.

Han skal blant annet ha vært het for allsvenske klubber tidligere i sommer

Åge Hareide jakter spisskonkurrent til Dino Islamovic. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Følger med vinduet

– Jeg ønsker ikke å kommentere klubbnavn. Men vi har fått med oss at det er flere ligaer hvor overgangsvinduet stenger 5. oktover. Vi får se hva som skjer, sier Svensson.

Wiedesheim-Paul har vært i Halmstad siden 2016, og står med to landskamper på u19-nivå.