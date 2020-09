Nicklas Bendtner debuterte for old boys-lag. Spanderte øl på spillerne.

For 10 måneder siden spilte Nicklas Bendtner (32) i Superligaen for FC København. Onsdag debuterte den tidligere RBK-profilen for old boys-laget Tårnby FF.

Tidligere RBK-profil Nicklas Bendtner spiller nå Old Boys-fotball hjemme i Danmark. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det skriver danske Ekstra Bladet.

Avisen var til stede da old boys-laget Tårnby FF vant 1–0 over Fredensborg onsdag.

Det var Bendtners første kamp på 10 måneder. Forrige kamp 32-åringen spilte var da han ble byttet inn fra benken for Ståle Solbakkens FC København, i hvittrøyenes 4–1-tap for Midtjylland, 10. november 2019.

I slutten av august ble det klart at Bendtner skulle spille for Tårnby, klubben han spilte for som guttunge fram til han var 10 år.

I mai avslørte Bendtner at han hadde takket nei til et tilbud om å spille fotball i Kina, før koronapandemien brøt ut.

Spanderte øl på laget

Det var en ordknapp 32-åring som snakket med Ekstra Bladet like etter kampslutt.

– Ikke i dag. Det er ikke det jeg er her for, sa han til avisen.

På spørsmål om han skulle kjøpe drinker for å feire seieren etter kampen, svarte Bendtner:

– Ja, det er vanlig. Alle debutanter skal kjøpe en kasse med øl.

Nicklas Bendtner (t.h.) avbildet sammen med FCKs Ståle Solbakken i april, da dansken be presentert som trenerens nyeste signering. Foto: Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix

Får draktnavnet «Lord»

Tross drøssevis med erfaring fra internasjonale toppklubber som Arsenal og Juventus, klarte ikke danskenes tidligere superspiss å varte opp med scoring.

Han klarte riktignok å utmerke seg på andre måter.

Bendtner var ifølge avisen eneste spiller på banen som spilte uten draktnummer. Og der de fleste av lagkameratene spilte med svarte sko, skilte Bendtner seg ut med sine røde støvler.

Tårnbys trener, Michael Lagermann, var veldig fornøyd med det han fikk se av sin store stjernespiller. Lagermann brukte Bendtner i flere posisjoner, både som offensiv midtbane, defensiv midtbane, i tillegg til venstreback.

Til neste kamp lover treneren at den tidligere landslagsstjernen skal få favorittnummeret sitt bakpå drakten.

– Han får 9'eren på drakten her. Det skal vi nok få til. Nå skal vi inn og feire dette, og så skal han holde en liten tale, hvis vi kan få ham til å gjøre det, sa treneren, før han gikk inn i garderoben.

Ifølge Ekstra Bladet vil Bendtner få draktnavnet «Lord» sammen med draktnummeret 9. Dette som en referanse til kallenavnet han har pådratt seg senere i proffkarrieren. Bendtner fikk raskt kallenavnet «Lord Bendtner» av folk på internett etter han fikk en sønn sammen med den danske baronessen Caroline Fleming i 2010.