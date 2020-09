I sin gule trøye kunne Tadej Pogacar smile for sammenlagtseieren i årets Tour de France på vei mot Paris søndag. Her med Alexander Kristoff til venstre for seg, mens Vegard Stake Laengen sitter ytterst til høyre. Eller spå bildet: David De la Cruz, Marco Marcato og Jan Polanc. Foto: Reuters/NTB scanpix