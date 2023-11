– Vi var nylig i Sverige nå, og det var første samlingen uten Lucas til stede. Man merker at han er borte. Dynamikken i gruppen er annerledes etter Lucas, åpner Atle Lie McGrath i intervjuet med VG.

23-åringen har vært både Lucas Braathens bestevenn og konkurrent gjennom alpinsporten i mange år, og møter VG og flere andre medier på Olympiatoppens hovedkvarter i Oslo.

– Hvordan har dynamikken endret seg etter Lucas dro?

– Det er tosidig. Vi har det noe roligere nå. Det må være lov å si. Det blir ikke alltid full fyring og krangling hvis vi spiller «enspretten» eller brettspill for eksempel. Det må jeg jo si er litt deilig, sier han og gliser.

KOMPISER PÅ TOPP: Under slalåmen i sveitsiske Adelboden sist sesong ble Lucas Braathen (t.h) og Atle Lie McGrath nummer én og to i verdenscuprennet.





– Men på den andre siden har vi det trøkket og den nysgjerrigheten han brakte til gruppen. Trøkket er her for så vidt fremdeles, men nysgjerrigheten hans er vanskeligere å erstatte.

– Han var veldig glad i å søke etter utenomsportslige ting som ga glede, og det var noe som alltid var veldig gøy å bli med på. Det er trolig det jeg savner mest med å ha ham i laget.

I tillegg til Braathen, mistet teknikklandslaget Leif Kristian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim i løpet av 2023.

– Jeg savner Lucas. For meg var det naturligvis ekstra spesielt at han ga seg, men man merker det når tre av ni ryker på under et år.

– Heldigvis har vi masse sultne unggutter som kommer inn med god energi og stemning til gruppen, sier han og retter øynene mot sine tre ferske og yngre lagkamerater som også møter pressen på Sognsvann.

Halvor Hilde Gunleiksrud, Theodor Brækken og Oscar Andreas Sandvik skal alle debutere i verdenscupen i østerrikske Gurgl denne helgen.

McGrath er også tilbake i konkurranse for første gang siden korsbåndsoperasjonen han måtte ha etter at han falt og skadet seg under alpint-VM i Frankrike i februar.

Like fullt som utenomsportslig er det ingen tvil om at Braathen også etterlater et tomrom ute i løypene.

Norsk-brasilianeren tok hele syv pallplasser (tre seiere, én annenplass og tre tredjeplasser) i slalåm og storslalåm forrige sesong, og endte opp med å vinne slalåmcupen sammenlagt etter en tett duell med norske Henrik Kristoffersen.

– Hvem ser du for deg slåss om slalåmkulen kommende sesong?

– Det jeg elsker med slalåm er at det er så åpent. Det føles som om hvem som helst som starter topp 20 i verden kan vinne et renn hvis de har dagen.

– Heldigvis handler det ikke bare om å vinne et renn, men en hel sesong. Det er noe jeg setter veldig, veldig høyt. Og ikke for å sette press på meg selv, men jeg vet hva jeg kan få til, sier McGrath.

Verdenscupåpningen lørdag sendes på NRK.