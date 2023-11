«Ny plog på vei», skriver bryteren som kjemper i 130-kiloklassen mens han poserer i bryteringen sammen med kjæreste Linnea Tappeluf.

– Vi har visst det en stund, vi fikk vite om det for rundt seks måneder siden sier Marvik, bedre kjent som «Tåsenplogen» fra TV-serien «Hodet i klemme», til VG.

Termin er 11. mars.

– Mange andre idrettsutøvere venter med å få barn til de har lagt skoene på hyllet, men så er jeg en familiekjær mann, så jeg synes det bare er hyggelig med barn, sier bryteren.

Marvik tok bronse i VM på hjemmebane i 2021, men røk ut i kvartfinalen i årets VM i Serbia. Derfor må han prøve å kvalifisere seg til OL i april eller mai neste år.

– Det er ikke optimal timing å få barn i mars, men det skal gå bra. Det blir litt mye som skjer med én gang med å få barn også ha OL-kvalifisering én måned senere. Men jeg håper det kan gi meg mye energi og glede. En ekstra pappastyrke inn mot OL, sier Marvik.

Han forteller videre at dette har vært planlagt, så han har allerede laget et opplegg med trenerteamet og Olympiatoppen.

– Når babyen kommer så skal jeg sove en del alene så jeg får kvalitetssøvn. Så skal jeg prøve å være så behjelpelig jeg kan mellom øktene, sier Marvik.

Det er et europastevne i april som har to OL-plasser, og et verdensstevne i mai som har tre OL-plasser.