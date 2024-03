Det er godt nytt for Arsenal.

Det er svært godt nytt for Liverpool.

Og det er elendige nyheter for Manchester City, som nå må erkjenne at de må passere to lag i rotteracet om tittelen.

Liverpool er tre poeng foran og Arsenal ett, og alle de innbyrdes møtene mellom de tre er spilt. Den regjerende trippelmesteren har det ikke i egne hender.

Rett før slutt gikk Erling Braut Haaland i bakken etter en stygg hodesmell han fikk i duellen mot William Saliba. Han ble liggende – lenge. Og Pep Guardiola så bekymret på fra sidelinjen.

Til slutt gikk han av banen og på igjen for egen maskin. Han spilte de siste av kampens minutter.

City-frustrasjonen var stor over flere ting:

Ved flere anledninger reagerte City-spillerne på at Anthony Taylor hadde en høy list for å gi gule kort til Arsenals spillere.

De fikk ikke eget spill til å sitte som vanlig. Arsenal la seg lavt, og kvaliteten deres var for høy til at de kunne bryte det ned som de har for vane.

Størst var nok imidlertid frustrasjonen over at de visste dette var en kamp de burde – om ikke måtte! – vinne for å få et overtak i Premier League-kampen.

Haaland ble effektivt nøytralisert av den lave blokken til Arsenal. Tidligere Manchester City- og Manchester United-keeper Peter Schmeichel mener at City ikke spilte stjernespissen god i nøkkelkampen.

– Haaland trenger bare én sjanse for å score, men man er nødt til å gi ham den sjansen. Det synes jeg ikke laget gjorde for ham i dag, kommenterte Schmeichel på BBC Radio.

Hvor enn han gikk, uansett hvilken vei han snudde seg – der så han stopper Gabriel.

Han var synlig frustrert utover i andre omgang, og havnet i flere diskusjoner med stopperen. Mot dommer Taylor gestikulerte han flere ganger etter å ha fått tøff behandling av stopperen.

Men etter kampen var han vennskapelig borte hos Gabriel for å prate ut etter knokkelkampen. To sterke duellanter som anerkjente hverandres innsats.

VENNER TIL SLUTT: Gabriel, Haaland og Pep Guardiola i tilsynelatende munter passiar etter kampen. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

– De har satt opp en mur. De har bokstavelig talt parkert bussen, sier Peter Schmeichel på Sky Sports’ sending i pausen.

Det kan ha vært oppskriften som gjorde at Arsenal for første gang under Mikel Artetas ledelse ikke tapte borte mot Manchester City.

For manuset før kamp hadde to alternative avslutninger: Enten at Manchester City valset over Arsenal nær sagt som vanlig. Eller at Arsenal endelig brøt forbannelsen borte mot Englands beste lag de siste årene.

At det ble alternativ to, gjør at sesonginnspurten om mulig blir enda mer spennende.