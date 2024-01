Rafael Nadal blir ambassadør for det saudiarabiske tennisforbundet, melder Reuters.

Den spanske tennisstjernen skal bruke tid hvert år i Saudi-Arabia for å hjelpe til med å trene barn og øke interessen for tennis i landet.

Det er også planer om et treningsakademi, ifølge det saudiarabiske forbundet.

– Jeg fortsetter å spille tennis fordi jeg elsker sporten. Men utover å spille ønsker jeg å hjelpe idretten med å vokse over hele verden, også i Saudi-Arabia hvor det er et stort potensial, sier Nadal.

ATP-touren kunngjorde i august at deres Next Gen-mesterskap for U21-spillere skal arrangeres i Jeddah fra 2023 til 2027.

Dette blir første offisielle ATP-turnering i landet.

Saudi-Arabia har de siste årene brukt store summer på å arrangere store idrettsarrangementer som Formel 1, boksing og golf. Landet har fått kritikk for å bruke idrett til å avlede oppmerksomheten fra brudd på menneskerettighetene, noe saudiarabiske myndigheter avviser.

Verdensener Iga Swiatek stiller seg tvilende til om det er riktig at kvinnenes WTA-tour skal arrangere turneringer i landet.

Hun sier det er vanskelige forhold for kvinner i regionen. Samtidig påpeker hun at landene ønsker endring.

– Hvis det kommer negativ oppmerksomhet, bør organisasjonene ta ansvar, sier Swiatek.

I forrige uke gikk tennislegende John McEnroe ut mot Saud-Arabias rolle som arrangør av store idrettsarrangementer.

I et intervju med ESPN forrige uke sa McEnroe at «personlig er jeg helt uenig i at de skal arrangere golf- og tennisturneringer».

Videre kalte McEnroe planene om å arrangere WTA-sluttspillet for kvinner i Saudi-Arabia for «latterlig».

– Fordi de behandler kvinner så bra? Den delen er for meg latterlig, sa McEnroe.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.