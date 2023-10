Simon og Ove Sele er sønn og far. Men lørdag er de først og fremst konkurrenter når de står på hver sin banehalvdel under finalen i Rogalandscupen. Foto: Pål Christensen / Aftenbladet

Far mot sønn i intens finaleduell: – Kommer aldri til å unne ham seieren

Far mot sønn. Trener mot utøver. Ganddal mot Ålgård. Finalen i Rogalandscupen blir spesiell for to blad Sele.