Etter at Manchester City ble sendt hjem med null poeng i midtuken, var det Martin Ødegaard og co. som sto for tur på Villa Park. Heller ikke hans Arsenal maktet å bryte Aston Villas råsterke seiersrekke.

Den norske kapteinen hadde tre store sjanser, men klarte ikke å få ballen i nettet. Dermed ble John McGinns scoring kampens eneste.

Nå står Aston Villa med 15 strake seirer på Villa Park i ligaen – og 24 av 24 mulige poeng denne sesongen.

De har bare to poeng opp til ligaleder Liverpool. Arsenal kunne inntatt tabelltopp, men er nå ett poeng bak scouserne etter lørdagens tap.

1 / 2 BOM, BOM, BOM: Martin Ødegaard brente flere store sjanser mot Aston Villa.



I en fartsfylt åpning var det altså Aston Villa som tok ledelsen etter syv minutter. Leon Bailey utfordret på høyrekanten, før han fant John McGinn i boksen. Han rettvendte seg og banket inn 1–0-scoringen.

Martin Ødegaard fikk flere sjanser til å utligne:

Først mottok han ballen ved sekstenmeterstreken. Han tok så et par touch, før han prøvde seg på en markkryper mot korthjørnet. Ballen gikk imidlertid i nettveggen.

Kort tid senere mottok Ødegaard ballen ved samme hold. Han fintet unna et par spillere, før han smelte til mot venstre hjørne. Aston Villa-keeper Emiliano Martínez gjettet riktig side og reddet skuddet.

– Det var briljant keeperspill av Martinez, kommenterte Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Ved to anledninger reddet Aston Villa også ballen på målstreken. Rett før timen var spilt fikk Ødegaard så sin tredje store sjanse for kvelden:

Gabriel Martinelli vartet opp med et strålende forarbeid, før han sendte ballen til Ødegaard som kom på løp. Han hadde både tid og rom til å finstille siktet, men skjøt utenfor fra 10–11 meter.

– Arsenal burde ha utlignet. De har hatt så mange sjanser. Hvor ofte har vi ikke sett Ødegaard komme på løp og som setter den i hjørnet? spurte Carragher.

I det 89. minutt klarte Arsenal omsider å få ballen i nettet ved Kai Havertz. Scoringen ble imidlertid annullert etter en lang VAR-sjekk – trolig på grunn av en hands av tyskeren.