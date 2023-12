Saken oppdateres!

Uttaket kan få betydning for hvem som får gå Tour de Ski. De som ikke er med til Trondheim får nemlig etter alle solemerker ikke gå rennene i romjulen.

Skiforbundet har publisert uttaket på sin hjemmeside.

Iversen ble nummer to på 10-kilometeren under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen, men til tross for at Norge også får utvidet kvote som følge av at de selv arrangerer verdenscupen er 32-åringen ikke tatt ut.

Martin Løwstrøm Nyenget, som vant 10-kilometeren i Ruka, blir heller ikke å se i Trondheim. Han mistet rennene i Östersund i helgen grunnet sykdom.

Det samme gjelder regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng. Hun har slitt med sykdom og skal fortsatt ikke være klar for å gå skirenn.

42 løpere er tatt ut – 20 kvinner og 22 menn. Rennene går i Granåsen i Trondheim fredag 15. til søndag 17. desember.