To av utøverne Svyatoslav Matassov og Konstantin Bortsov rakk ikke å levere inn skiene til fluortest i tide.

Og de to andre, Denis Volotka og Olzhas Klimin, dukket aldri opp til start.

– Det var en tabbe fra smørerne våre, sier Volotka til svenske Viaplay.

Det skjer etter de nye reglene for sesongen, som sier at alle utøvernes ski skal testes for fluor innen en halvtime før start.

Blir skiene levert inn mer enn fem minutter etter fristen, resulterer det i startnekt.

Leverer man de inn mindre enn fem minutter for sent, får man konkurrere, men straffes med bøter.

– Jeg vil ikke si hvor sene de var, men det var mer enn fem minutter, sier rennsjef Michal Lamplot til Expressen.

– Har dere fått noen forklaring?

– Jeg har ikke pratet med løperne, men jeg gjetter at det handler om en misforståelse, sier han videre.

FOR SENE: Rennsjef Michal Lamplot forklarer hendelsen. Her fra et pressetreff i 2022. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Nå legger den kasakhstanske smøreduoen seg flat.

– Vi rakk ikke levere tilbake skiene i tide. Det er vår feil, sier smøreren Victor Kislyakov til Aftonbladet.

– Det hadde ingenting med fluor å gjøre?

– Nei, nei. Vi forsøkte å finne den beste smøringen og rakk ikke det i tide. Vi er lei oss for løpernes skyld. Det var en dårlig erfaring, sier han videre.

Det får svenske Calle Halfvarsson til å trekke på smilebåndet.

– De glemte det? Synd, men da har de kanskje lært seg det til neste gang, sier han.

PS! Sprintfinalene i Östersund kan du følge i VGLive.