Ralf Rangnick har bestemt seg for å forlate Manchester United for å rette alt sitt fokus på jobben som østerriksk landslagssjef.

Rangnick ledet United-laget etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november og greide ikke løfte laget til mesterligaplass. Allerede fra start av var det bestemt at Rangnick skulle inn i en konsulentrolle neste sesong, men nå er det imidlertid klart at det ikke blir noe av.

Det ble sent i april bekreftet at Rangnick skulle lede det østerrikske landslaget, og det lar seg ikke kombinere med konsulentjobben, opplyser United på sitt nettsted.

«Vi vil takke Ralf Rangnick for hans arbeid som midlertidig manager over de seks siste månedene. Vi er blitt enige om at Ralf kun vil fokusere på jobben som manager for Østerrike, og at han derfor ikke vil være konsulent», skriver klubben.

Nederlandske Erik ten Hag har tatt over som United-manager foran neste sesong, og det var ventet at han og Rangnick skulle samarbeide om klubbens vei videre. Rangnick var svært delaktig i arbeidet for å ansette den tidligere Ajax-manageren.

Rangnick skal lede det østerrikske landslaget for første gang i de kommende nasjonsligakampene i juni. Han bekreftet også at han forlater United på en pressekonferanse i forbindelse med det søndag.