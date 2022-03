Brann-spilleren banket inn to mål i serieåpningen. Nå er 24-åringen tilbake i den norske landslagstroppen.

Nora Eide Lie er en av fem Brann-spillere som er tatt ut i den norske A-landslagstroppen. 24-åringen har imponert både i sesongoppkjøringen og serieåpningen, og har blitt lagt merke til av landslagssjef Martin Sjögren.

Han skriver i en e-post at Lie har tøff konkurranse i sin posisjon.

– Hun har veldig tøff konkurranse både fra Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum, Vilde Bøe Risa og Lisa Naalsund, som gjør det vanskeligere å slå seg inn i troppen. Men vi kan også bruke en del av de andre spillerne i andre posisjoner - noe som gjør at det åpnes en mulighet for henne.

Nora Eide Lie har imponert landslagssjefen. Nå får hun en ny sjanse i den norske landslagstroppen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Sjögren beskriver Lie som en spiller som leser spillet svært godt.

– Hun er flink til å lese og vurdere situasjoner på en bra måte slik at hun kommer ut av situasjoner med et godt resultat.

– Den utviklingen vi kan se allerede nå, etter en kort periode i Brann, er at Nora ser fysisk bedre ut. Hun har havnet i bedre omgivelser, som jeg tror er bra for henne.

Brann-spillere i landslagstroppen:

Guro Bergsvand

Tuva Hansen

Lisa Naalsund

Elisabeth Terland

Nora Eide Lie

I tillegg er Marthine Østenstad tatt ut til U23-troppen.

Landslagssjefen var svært glad for å ønske Maren Mjelde tilbake i troppen som skal møte Kosove og Polen i begynnelsen av april. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Landslagssjefen var også svært glad for å kunne ønske Maren Mjelde tilbake i troppen etter et lengre skadeavbrekk.

– Det var viktig å få Maren tilbake i troppen. Hun har også en veldig viktig rolle både på og utenfor banen. Jeg er veldig glad for at vi nå kan ønske henne velkommen tilbake i troppen, sier han under pressekonferansen.

Bergenser Vilde Bøe Risa, som spilte for Sandviken i en periode under fjorårets sesong, før hun gikk til Manchester United, er også en del av den norske troppen. Det er også Amalie Eikeland.

Nå venter to viktige VM-kvalifiseringskamper mot Kosovo og Polen, som Sjögren mener Norge har gode muligheter til å vinne.

Norge møter Kosovo på Release Arena i Sandefjord 7. april og Polen på Ullevaal 12. april.

De norske kvinnene kjemper om viktige poeng i VM-kvalifiseringen, samtidig som oppkjøringen til sommerens EM i England er i full gang.