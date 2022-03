4.-divisjonsklubben forsterker dermed tungt foran 2022-sesongen. Bendiksen, opprinnelig fra Harstad, kommer sist fra 3.-divisjonsklubben Finnsnes, som rykket ned i høst.

– Thomas blir en kjempeforsterkning for oss. Både på banen og ikke minst i garderoben. Han har en enorm erfaring som vi vil få nytte av, og stiller opp på alt av treninger. Om det er fotball eller løping, sier Skarps hovedtrener Thomas Liavik til iTromsø.

Sentral i TIL

Bendiksen har nemlig spilt på langt større arenaer enn Skarpmarka. Som tenåring ble han hentet fra Harstad IL til Glasgow Rangers. I 2012 ble han hentet tilbake til norsk fotball og TIL av daværende hovedtrener Per-Mathias Høgmo.

– I høst trente Thomas en del med oss, og vi tok opp kontakten igjen på nyåret. Han kjenner flere i klubben fra tidligere, både fra Harstad-miljøet, og tiden i TUIL, sier Liavik som selv har spilt med Bendiksen på kretslaget i Hålogaland for godt over 15 år siden.

Under Bendiksens opphold i TIL ble han etterhvert en sentral figur, og var blant annet kaptein i flere kamper. Spesielt i opprykkssesongen 2014 var han sentral for et TIL-lag ledet av Steinar Nilsen.

Etter den sesongen tok han overgang til Molde, og valgte bort en ny avtale med TIL. Oppholdet i Molde ble ingen suksess, og allerede sommeren 2015 var han tilbake i Tromsø på lån. I 2016 havnet han på lån i svenske Elfsborg før han før 2017-sesongen gikk på permanent overgang til Sandefjord.

Har hentet flere brikker

Der spilte han aldri, og forsvant fra fotballen på grunn av sykdom. Men høsten 2018 var han sakte men sikkert tilbake. Denne gang for TUIL hvor bygde han seg opp, og spilte både i 2019 og 2020. Våren 2021 var han ikke å se innenfor fotballen, og har brukt tiden på å studere psykologi.

I fjor sommer varslet han et mulig comeback i Skarp, men gikk i stedet til Finnsnes. Men nå er altså overgangen til Skarp klar.

Klubben har også hentet Thomas Alouyseus fra Melbo og Bendik Mathiesen fra TUIL som forsterkninger foran et år hvor Skarp er å regne som en av opprykksfavorittene fra divisjonen. Sesongen sparkes i gang om en måneds tid.

– Vi har en tanke om å være helt der oppe. Men også Kroken blir bra, sier Liavik.