– Det er deilig at vi endelig får spille sluttspill igjen. Det er en spesiell tid på året. Du går og kjenner på spenningen og det lever liksom hele veien. Det er spennende å følge med på de andre kampene nå – den desperasjonen og den intensiteten som er i kampene. Det er kult og som vi har savnet det, sier Higson til Aftenbladet.

Oilers tok seg av Ringerike i fire strake kamper i NM-sluttspillet – uten at det var spesielt overraskende. Og i kveld kan tre andre lag følge etter.

Men så jevnt som det er i de tre kvartfinaleseriene som fortsatt spilles, kan det være at alle de tre seriene går til en sjuende og avgjørende kamp fredag kveld.

Oilers’ sportssjef følger spent med. For når alt er avgjort og fire lag står igjen, er det Oilers som skal velge sin motstander i semifinaleserien.

– Det er veldig åpent med tanke på det valget vi skal ta, alle lag er i spill. Og det er umulig å si om det blir det ene eller det andre laget, sier Higson.

Han følger med på spillet, skadesituasjonen i lagene, om det er et lag som er i dytten og har veldig momentum. Det er mye å ta hensyn til.

– Hva avgjør når dere skal velge semifinalemotstanderen?

– Det har vi gjort på flere ulike måter opp gjennom årene. Til sjuende og sist er det trenerteamet og jeg som tar valget, det er der beslutningen ligger. Men vi diskuterer internt på mange plan. Spillerne har også sine synspunkter. Vi prøver å danne oss et bilde av det de fleste tenker.

– Og det er utelukkende sportslige vurderinger som ligger til grunn for valget vi tar.

Reglene er sånn at Oilers kan velge mellom de to lavest rangerte lagene som går videre. Det betyr at Oilers for eksempel ikke kan velge Stjernen hvis de skulle slå ut Lillehammer ettersom Fredrikstad-laget endte som nummer to i serien.

Ingen favoritt

Higson beskriver de tre kvartfinaleseriene som åpne – akkurat så åpne som han så for seg før kampene kom i gang. Og alle lagene byr på motstand.

– Alle lag har ulike kvaliteter og spisskompetanse. Det blir tøft i en semifinale uansett hvem vi velger. Det er ikke sånn at det finnes et lett lag, dessverre.

– Har dere en favoritt blant de lagene som er igjen, som dere kunne tenke dere å møte i en semifinale?

– Nei. Det hadde vi ikke ta vi gikk inn i kvartfinaleserien og det er ingenting ved noen av lagene som har gjort at noen skiller seg ut.

Oilers kom hjem fra Østlandet søndag etter lørdagens kamp. Mandag fikk spillerne fri, tirsdag gjennomførte de en styrkeøkt, mens det fra onsdag av er full fart igjen.

Lørdag får de fri, søndag er det siste trening før semifinalene starter mandag kveld.

Tommy Kristiansen fikk seg en smell i kvartfinalekamp tre, men er i bedring. Foto: Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Kristiansen i bedring

– Hva er best: Å ha litt fri og kunne trene godt før semifinalene eller komme rett fra tøffe kvartfinaler?

– Det har vi diskutert mange ganger. Men jeg har ikke noe godt svar på det. Det kan være en fordel å ha litt opphold mellom kvart og semi, mens lag som kommer rett fra kvartfinale gjerne kan få en fordel tidlig i semifinaleserien. Da kan lagene som har hatt litt kampfri få en fordel senere i semifinaleserien. Men er det noen lag som blir klare onsdag kveld, er ganske mye utjevnet. Da får de fire dager kampfri.

Oilers-troppen er så godt som skadefri. Tommy Kristiansen pådro seg en smell i 3. kvartfinalekamp, men er i gang med opptrening og er i bedring. Higson regner med å se Kristiansen tilbake på isen i løpet av sluttspillet.

