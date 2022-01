Skihopperen Maren Lundby vant «Årets navn» på Idrettsgallaen – og lover at det blir motivasjon for å komme tilbake i hoppbakken.

– At jeg skulle stikke av med denne prisen blir nesten litt tullete. Jeg må bare takke alle som har stemt på meg, så skal jeg prøve å oppnå noe av det samme som det de andre har fått til. Dette var skikkelig stort. Jeg skal bruke den videre til å motivere meg selv og komme tilbake, sier Lundby i sin takketale.

«Årets navn» deles ut til den idrettsutøveren som får flest stemmer i befolkningen.

– Jeg ble veldig overrasket. Det var veldig solide kandidater som var nominert. De er helt enestående. jeg må bare si tusen takk til at folket har stemt meg frem i det selskapet der, sier Lundby til VG.

Prisene på Idrettsgallaen Årets kvinnelige parautøver: Birgit Skarstein, roing. Årets trener: Leif Olav Alnes, friidrett. Årets lag: Anders Mol/Christian Sørum, sandvolleyball. Utøvernes pris: Jakob Ingebrigtsen, friidrett. Årets mannlige parautøver: Salum Ageze Kashafali, friidrett. Årets forbilde: Kvinnelandslaget, beachhåndball. Årets ildsjel: Terje Redtrøen, Tylldal langrenn. Årets kvinnelige utøver: Therese Johaug, langrenn. Årets gjennombrudd: Sturla Holm Lægreid, skiskyting. Årets mannlige utøver: Karsten Warholm, friidrett. Årets navn: Maren Lundby, hopp. Årets hederspris: Karen Espelund, fotball.

Lundby har gjort seg bemerket på flere områder i 2021.

I VM i Oberstdorf vant hun gull i storbakken, et renn hun selv var pådriver for å få med i verdensmesterskapet.

Senere ble det kjent at hun skulle delta i det populære TV 2-programmet «Skal vi danse», der hun raskt ble en seerfavoritt.

Så skapte hun virkelige sjokkbølger i befolkningen da hun gråtende annonserte at hun kom til å miste OL. Grunnen var at hun ikke klarte å møte de «ekstreme kravene» forbundet med vekt i hoppsporten.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sa hun til NRK.

Hun har også debutert som ekspertkommentator for Viaplays hoppsendinger.