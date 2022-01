Villa-manager Gerrard kastet inn sin gamle lagkamerat fra spillerkarrieren i Liverpool med bare halve 2. omgang igjen og hele 0–2 å hente opp, men med Coutinho på Aston Villa-laget for aller første gang, virket det meste mulig for hjemmelaget.

Først sto brassen for forarbeidet og kombinerte Jacob Ramsey frem til reduseringsmålet. Deretter var han ved rett stolpe til rett tid og dunket inn 2–2 på pasning fra samme Ramsey. Dermed ble det som var i ferd med å bli Bruno Fernandes’ store kveld forvandlet til superdebut for Barcelona-utleide Coutinho.

For den gamle Ole Gunnar Solskjær-favoritten Fernandes scoret først både 1–0 og 2–0 for United. Det er portugiserens niende og tiende målpoeng i ligaen siden august, og for en som har snittet på 15 i halvåret bare i Premier League siden overgangen i januar 2020, er det under standard.

STILNET KRITIKERNE: Bruno Fernandes feiret 1–0-målet mot Aston Villa på denne måten. Bak lagkamerat Anthony Elanga. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Men Bruno Fernandes har ikke vært den beste utgaven av seg selv denne sesongen. Noen har pekt på at inntredenen til landsmannen Cristiano Ronaldo i Manchester United-laget under Solskjær på sensommeren har hatt sitt å si, og etter Ralf Rangnick overtok managerposten har ikke Fernandes virket å finne seg til rette i tyskerens versjon av 4–4–2.

Mot Aston Villa var Ronaldo borte med skade og formasjonen endret: Som i FA-cupkampen mot samme motstander tidligere denne uken (seier 1–0) puttet Rangnick playmakeren i 10'errollen i 4–2–3–1, og Fernandes banket til på direkten. Etter bare seks minutter kom det første: United tok et kjapt frispark, Fernandes tok med seg ballen i skuddposisjon og ladet til fra utenfor 16-meteren. Villa-keeper Emiliano Martinez hadde glatte hansker og tabbeslapp ballen mellom egne ben og over streken.

Goalen innledet en råsterk første halvtime fra gjestene. Vi har knapt sett venstreback Alex Telles mer spillinvolvert i Manchester United-drakt, svenske Anthony Elanga bidro med en tenårings freidighet på samme side, United bølget frem i angrep etter angrep og kunne scoret flere.

Villa spiste seg inn i United-initiativet det siste kvarteret før pause, og nykjøpet Lucas Digne kom nærmere og nærmere med både avslutninger og dødballer. Men også mål nummer to kom altså fra Bruno Fernandes. Halvveis i 2. omgang ble han spilt opp av Fred, portugiseren stormet inn i 16-meteren og banket 2–0 opp i nettaket.

På avsparket da kampen skulle restartes satte Steven Gerrard inn Philippe Coutinho. Og resten av kampen skulle handle om den vesle driblefanten.