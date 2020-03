Ingen OL, ingen penger, ingen konkurranser: Men ingen skal synes synd på dem

De har lite midler og skulle til OL. Nå har utøverne mistet konkurranser, premiepenger og normal trening. Men de er fulle av håp og mot.

Christian Sørum er en av verdens beste sandvolleyballspillere. Han og makker Anders Mol var gullkandidater til OL. Nå har han flyttet hjem på sofaen til foreldrene. Foto: Morten Uglum

Christian Sørum (24) og Anders Mol (22)

Idrett: Sandvolleyball

Muligheter i OL: Gullkandidat

Christian Sørum gjør det klart med en gang: Det er ikke noen grunn til at noen skal synes synd på ham eller makkeren i verdens beste sandvolleyballpar, Anders Mol. OL er avblåst. En drøm om OL-medalje, ja drømmen om selveste OL-gullet har et virus avviklet. De har ikke hatt inntekter av sporten siden september i fjor. Nå bor både Anders Mol og Christian Sørum hjemme hos sine foreldre.

– Det er ikke tvil. Idretten er ikke viktig i den situasjonen vi er i nå, sier Christian Sørum fra sitt koronaeksil hjemme hos foreldrene på Fetsund på Romerike.

Christian Sørum har sett mer til mamma Marianne Sandlie Sørum enn han har gjort de siste årene. Vanligvis har en et par hundre reisedager i året. Nå er han hjemmeværende og uten inntekt. Foto: Morten Uglum

Hadde ting vært som normalt, hadde han og makker Mol vært godt i gang med sesongen. De ville ha begynt å finslipe formen til OL i Tokyo. Nå er det lediggang med begrensede treningsmuligheter som er hverdagen. Han bor på Fetsund, parkameraten bor hjemme hos sine foreldre i Strandvik sør for Bergen.

– Jeg har ikke tenkt så mye på OL, ikke på strandvolleyball i det siste. Det kommer i andre rekke.

Samtidig er det jo idretten som er hele livet til ham og makker Mol, samt hele teamet som er bygd opp rundt disse to.

– Vi har jobbet for dette hele livet. Vi og mange andre har brukt mye tid, arbeid og penger for at våre OL-drømmer skal være oppnåelige, sier han.

Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum feirer bronsen under VM i Hamburg i juli i fjor. De har ikke spilt en eneste turnering i den nye sesongen. Nå blir det heller ikke OL. Foto: Christian Charisius /DPA / dpa

Manager og trener, Kåre Mol, som også er far til den ene av guttene, nekter også å se mørkt på det.

– Vi er de friske i samfunnet. Utøverne er de friske, og vi må ta hensyn til de mindre friske. At OL blir utsatt, er greit. Hvorfor skal ikke det gå bra i 2021? Vi støtter på alle måter det som skjer. Hvis vi kan utsette å leke med ball ett år, så er jo det supert, sier manager Mol.

Men det er ikke bare drømmer og håp som får en utsettelse. De er profesjonelle idrettsutøvere, og det er prispenger fra turneringene de lever av.

– Levebrødet er borte nå og for en ukjent periode fremover. Sist gang jeg tjente penger på volleyball var i september i fjor. Men vi klarer oss nå, og så får vi bare bli kvitt dette helseproblemet og heller ta det andre når den tid kommer, sier Christian Sørum.

Det blir mye tid til å «jobbe» fra sofaen for en av verdens beste sandvolleyballspillere. Christian Sørum har ikke spilt en eneste turnering denne sesongen og har flyttet hjem til mor og far på Sørum. Foto: Morten Uglum

Som svært mange andre verden over har de midlertidig mistet sin jobb på grunn av pandemien.

– Hvis disse guttene hadde vært 28–30 år og hadde begynt å beregne at de måtte spille inn så og så mye for å betjene lån, så vil de slite umiddelbart. Det er mange idrettsutøvere som vil kjenne på umiddelbare konsekvenser av konkurransestopp, sier trener Kåre Mol.

Frykten for at perioden med manglende samtrening og bergrensede muligheter skal gjøre noe med det de faktiske er gode for, sniker seg inn.

– Vi er veldig lettrente, men nå er vi borte fra hverandre mye lenger enn vi er vante til, så man begynner å tenke de tankene.

Line Flem Høst

Idrett: Seiling

Muligheter i OL: Medaljekandidat

Det skal ikke stå på kreativiteten. Dette er bare en litt annerledes måte å «seile» på for Lene Flem Høst. Hun har satt en båt som hun trener på, i hagen. Foto: Privat

Vannet er borte. Nå må Line Flem Høst «seile» i hagen.

24-åringen tok VM-bronse så sent som i februar i enmannsjollen Laser Radial. Det var hennes gjennombrudd som ga Norge en kvoteplass til OL.

Men så.

Seileren fra Oslo brukte et kvarter på å ta inn over seg at det store målet ble flyttet ett år fremover i tid. Deretter ble hun kreativ.

– Jeg har karantene og må trene seiling utenfor huset vårt, sier Høst.

Selv om hennes to båter står igjen på Mallorca, der alle seilerne hadde samling, har hun to hjemme også. Faren fikk hennes farkost flyttet til hagen.

– Det er noen muskler jeg må holde ved like. Det handler om de man bruker når man seiler mot vinden, mye mage, bein og hofteleddsbøyere. Det er en type trening det er vanskelig å gjenskape på andre måter.

Musklene må holdes ved like, og det gjøres best i båten. Foto: Privat

Seileren innser at det er lenge til hun kan konkurrere igjen.

– Det har vært et ekstremt tempo og ekstremt mye trening før alt ble avlyst. Syklusen vår var veldig lagt opp mot OL. Deretter regnet jeg med en økonomisk tørkeperiode. Den kan komme fortere enn planlagt, sier hun.

Toppidrettsutøveren er spent på hvor mye Norges Seilforbund kan støtte med.

– Nå må midlene brukes ganske annerledes, tror hun.

Laserseileren er selv avhengig av både forbund, klubb og sponsorer for å få det til å gå rundt.

– Jeg må ta en ny runde med sponsorene. Jeg håper at de blir med videre.

Gustav Iden

Idrett: Triathlon

Muligheter i OL: Medaljekandidat

Gustav Iden på løpetur hjemme i Bergen tirsdag. Han er ekstremt glad i å trene. Foto: Mikal Iden

– Jeg er optimistisk av natur, sier triatlonutøveren Gustav Iden.

Han vet at ikke bare OL utsettes ett år, men at store deler av sesongen plutselig kan bli uten konkurranser. Kun trening.

– Jeg er ved godt mot og trener bra hjemme. Når jeg ikke har så mange alternativer, er det lettere å avfinne seg med situasjonen. Det var verre da det fortsatt var et OL-håp.

Han hadde blant annet en løpeøkt tirsdag, der broren Mikal var med på turen som fotograf. Sesongåpningen skulle ha vært i mars i Abu Dhabi. Norges gode triatlonutøvere var på vei dit fra treningsleir i Thailand. Så snudde alt på to timer og de dro hjem.

Først løping, så sykling. Det eneste som mangler er svømming for triatleten Gustav Iden. Foto: Mikal Iden

Nå er det sykling og løping i Bergen.

– Jeg får ikke svømt. Det er for kaldt i vannet selv med våtdrakt, sier han.

Premiepenger blir det lite av fremover for utøveren som ble verdensmester i halv Ironman i september i fjor. Det var første gang en skandinav klarte å ta gull på den øvelsen.

Triatleten bor hjemme hos foreldrene, og har færre utgifter når det ikke blir noen utenlandsreiser eller samlinger.

– Jeg må leve et liv i fremtiden også, men klager ikke. Jeg er glad for at jeg har signet med sponsorene over litt lenger varighet. Og jeg regner med at selv om det ikke blir konkurranser med det første, blir det med det andre, ler bergenseren.

Lenge siden sist

Siste gang 23-åringen konkurrerte internasjonalt var i oktober. Til helgen gir Iden seg en utfordring. Han skal sykle en lengre distanse enn han noen gang har gjort.

– Ja, det blir Bergen-Voss-Bergen, tilsammen 350 km. Jeg må holde meg selv litt i selen. Jeg skal ikke trene mindre enn før, men får litt mer valgfrihet.

Han holder kontakt med lagkameratene på Skype, og tenker at tiden nå ikke er inne for å tenke på seg selv og OL, men å komme gjennom den tøffe perioden som har rammet hele verden.

– Uansett må jeg fortsette med det jeg holder på med mot OL om ett år. Jeg synes trening er ekstremt gøy.