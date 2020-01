Carlsens sjakklubb inngår millionavtale med omdiskutert spillselskap

I fjor sommer stemte Sjakk-Norge ned en sponsoravtale med spillselskapet Kindred. Nå har Magnus Carlsens egen klubb Offerspill inngått millionavtale med det samme selskapet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsens klubb Offerspill har signert avtale med Kindred. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det skriver VG onsdag.

Ifølge avisen skal avtalen mellom Kindred og Offerspill ha en verdi på fire millioner norske kroner over to år.

Sjakk-klubben Offerspill ble stiftet av Magnus Carlsen i månedene før Sjakk-Norge skulle stemme over en avtale på en verdi av femti millioner med Kindred.

– Stolt

Carlsen betalte medlemskapet for de tusen første medlemmene, noe som av mange ble oppfattet som et forsøk på å kuppe kongressen.

Nå har Carlsen og Offerspill altså inngått en egen avtale.

– Dette er jeg stolt over og glad for. Disse midlene vil bidra til at Offerspill SK kan fortsette å vokse, og at klubben kan bidra med talentutvikling og breddesatsing på et nivå norsk sjakk ikke har sett tidligere, sier Magnus Carlsen i en uttalelse til VG.

Dette er avtalen

Ifølge VG skal avtalen ikke bety at Offerspill nå vil bruke Kindreds logo, eller fremme firmaet i kommersielle budskap. Det er heller ikke lagt noen føringer på at klubben skal være aktiv i debatten om spillpolitikk, slik en del av den foreslåtte avtalen med sjakkforbundet i sin tid var.

Halvparten av midlene, det vil si to millioner kroner, øremerkes til støtteordringer for unge spillere, elitespillere og utvikling av kvinnelige spillere. Midlene vil også gi klubben anledning til å ansette en daglig leder, og satse videre på sine prosjekter innenfor sjakk på internett.

Et samarbeid mellom Kindred-gruppen og Norges Sjakkforbund ble nedstemt på kongressen med 132 mot 44 stemmer.

Telefonmøte

Nå har altså Offerspill selv inngått en avtale med Kindred Group.

– Vi er stolte over å inngå denne avtalen med en synlig, norsk idrettsaktør som har det som skal til for å løfte norske sjakk til et nytt nivå. Offerspill har en sterk plan for å utvikle norsk sjakk, og Kindred er glad for å kunne bidra med finansieringen av disse planene, sier Kindred-toppen Peter Balling i en pressemelding, ifølge NTB.

– Vi har i snart 20 år kjempet for å få lov til å støtte norsk idrett og frivillighet gjennom en lisensordning for pengespill, fortsetter Alling i pressemeldingen.

Sjakkpresident Morten L. Madsen har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG ennå. Han har innkalt styret i Norges Sjakkforbund til et telefonmøte i ettermiddag.

Publisert: Publisert 8. januar 2020 13:24