TIL-spiller ferdig i klubben

Gudmund Kongshavn (28) spiller ikke i TIL neste år.

Etter fem sesonger og 86 kamper for klubben, ble det tirsdag klart at Gudmund Kongshavn har spilt sin siste kamp for TIL.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben begrunner nedrykket som den viktigste årsaken.

– Gudmund er en meget god keeper som vi gjerne skulle ønske at vi kunne beholde. Dessverre fører et nedrykk til at vi må kutte i utgifter der det er mulig. Det gjelder også på sport. Da har vi ikke råd til å ha en så sterk keeper i stallen når vi i tillegg har Jacob Karlstrøm, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til til.no.

– Meget profesjonell

Sportssjefen fremhver Kongshavns mange kvaliteter, både som keeper og person.

– Han har vært her i fem år og har vært meget profesjonell. Han har gjort mange gode kamper for oss og har hatt noen eksepsjonelle redninger. I tillegg har han bidratt utenfor banen med sitt gode humør og deltakelse i klubbens samfunnsarbeid. Senest i fjor var han nominert til MOT-prisen. Ingen tvil om at Gudmund har satt et bunnsolid fotavtrykk i klubben, sier Johansen.

– Føles rart

Gudmund Broks Kongshavn (28) ble hentet til klubben før 2015-sesongen og har rukket å stifte familie i Tromsø.

Keeperen synes det er vemodig at det nå er over.

– Det føles veldig rart akkurat nå. Jeg har blitt utrolig glad i TIL og Tromsø. Det føles som om jeg har vært her i mye mer enn fem år, og jeg ønsker klubben alt godt i fremtiden, sier sisteskansen og fortsetter:

– TIL er viktig for mange mennesker og hører hjemme i Eliteserien. Det er trist at min tid i nord ble avsluttet med nedrykk og at økonomien setter sine begrensninger for fortsettelsen. Men sånn er fotballen, og jeg er sikker på at både jeg og TIL går lysere tider i møte, sier Kongshavn.

iTromsø har forsøkt å komme i kontakt med Kongshavn, men har foreløpig ikke lyktes.

Publisert: Publisert 17. desember 2019 18:55