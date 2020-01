Johaug brølte av glede etter overraskende prestasjon – Jacobsen med nytt kjempeløp

Therese Johaug (31) viste igjen forrykende form. Hun festet grepet om sammenlagtseieren da hun imponerte i sprintløypene i Tour de Ski.

Therese Johaug imponerte i lørdagens Tour de Ski-sprint. Foto: Terje Pedersen

VAL DI FIEMME: Da det siste kvartfinaleheatet gikk i mål i lørdagens Tour de Ski sprint i Val di Fiemme, og det ble klart at Therese Johaugs tid var god nok til å ta henne til semifinalen, jublet hun av full hals.

Etter en overraskende god prestasjon på sprinten, har Johaug nå et fabelaktig utgangspunkt før søndagens avslutning.

– Jeg må nesten si at dette var jubelbrølet for å vinne Tour de Ski sammenlagt. Det var nesten dødsstøtet for konkurrentene når Therese Johaug er klar for semifinalen, mente NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Det er nok støtet, for alle vet hvor god Therese er i den siste bakken. Dette var dagen der hun ikke skulle tape sekunder, og så klarer hun å komme seg til en semifinale. Det er viktig, og viser at hun er i kjempeform, mente NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Gull verdt

Johaug selv, som til slutt ble nummer elleve og sikret nok bonussekunder til å beholde ledelsen, medgir likevel at det var mye glede bak brølet.

– Jeg ble kjempeglad for å komme meg til en semifinale, for det er ikke hverdagskost for meg. Det betyr i alle fall ekstra mye når det er en tour og det er så pass tett, sier hun.

– De sekundene er gull verdt, legger hun til.

Da hun møtte de norske journalistene en stund etter rennet, hadde hun ennå ikke fått med seg at hun fremdeles ledet sammenlagt. Astrid Uhrenholdt Jacobsen var nære på å overta ledelsen, men er fremdeles tre sekunder bak etter at hun ble nummer tre i finalen.

– Så jeg leder fortsatt? Å fytti katta, det hadde jeg ikke trodd. Det er ikke verst, sier hun.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (fra venstre) tok en sterk annenplass i lørdagens Tour de Ski-sprint. Anamarija Lampic vant, mens Jessica Diggins ble nummer tre. Foto: Terje Pedersen

Jacobsen i storform

Lørdag ble også en ny oppløftende dag for Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Etter fredagens sterke etappeserier var hun kun 33 sekunder bak Johaug, og med en imponerende annenplass lørdag knappet hun ytterligere innpå. Jacobsen er tre sekunder bak ledende Johaug før søndagens Tour de Ski-avslutning.

I finalen så Jacobsen lenge sterk ut, men måtte se seg slått av Anamarija Lampic på oppløpet.

– En av karrierens beste sprinter av Jacobsen, sa NRKs Jann Post etter at hun sikret annenplassen.

Jacobsen er nå tre sekunder bak Johaug sammenlagt før søndagens avgjørelse i alpinbakken. Tidligere har siste etappe vært jaktstart, men i år skal de gå fellesstart.

Hun er usikker på om det holder til å kunne utfordre Johaug i kampen om sammenlagtseieren.

– Alle som kjenner meg, vet jo at jeg aldri gir meg. Men jeg har historisk ikke vært den kjappeste opp der, sier Jacobsen til NRK.

Nesten felt i semien

I semifinalen ble det tøft for Johaug, da en konkurrent kom seg foran henne og endte opp med å bremse henne så mye at de foran stakk fra. Blant dem var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som tok seieren i heatet.

Østberg røk også i semifinalen, og endte som nummer tolv på etappen, plassen bak Johaug. Dermed går sistnevnte ut 23 sekunder foran sin kanskje argeste konkurrent Østberg når Tour de Ski søndag opp den beryktede alpinbakken i Val di Fiemme.

