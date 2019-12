FIFA-topper kritisk til VAR-bruken i Premier League. Nå varsles det endringer.

Fotballens bruk av videodømming (VAR) skaper diskusjon og frustrasjon. Nå varsler forvalteren av regelverket innstramminger.

Gang på gang denne sesongen har tilskuere måttet vente med å juble for scoringer i påvente av VAR-avgjørelser. Nå sier forvalteren av fotballens regelverk at bare klare og åpenbare feilavgjørelser skal omgjøres. Foto: Foto: Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Lukas Brud er generalsekretær i International FA Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk. Han sier at VAR skal brukes bare til å unngå «klare og åpenbare» feil, ikke lete etter marginale forseelser.

– I bruken av VAR ser vi noen ting som går i en retning vi kan bli nødt til å korrigere, sier Brud, som varsler nye retningslinjer etter IFABs årsmøte i februar. Allerede før den tid vil man se visse endringer.

– I løpet av de neste ukene vil vi kontakte alle turneringer som benytter VAR med noen oppdateringer, for vi ser en utvikling som ikke er slik vi ønsker.

Fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen, synes ikke VAR og Premier League har vært en god match så langt.

– Jeg synes riktignok de har lagt seg på en bedre linje etter hvert. Det har vært stort fokus på alle offsideavgjørelsene som har vært på veldig små marginer. Det har tatt lang tid og det kan se ganske klønete ut måten de kommer frem til det på. Så er det jo ikke så amatørmessig som det til tider ser ut, sier Mathisen.

Debatt

Sist helg ble fem scoringer i engelsk Premier League annullert etter at VAR-dommerne oppdaget marginale offsideplasseringer i forspillet. Tilhengere av Norwich, Brighton, Sheffield United, Wolverhampton og Crystal Palace jublet forgjeves for mål som ikke ble tellende.

Det har satt ytterligere fart på debatten, og mange reagerer også på at VAR benyttes til å oppdage andre forseelser som knapt noen kan få øye på i kampens hete.

– Klare og åpenbare feil skal rettes opp, og det er et viktig prinsipp. Det gjelder alle typer forseelse, men om man trenger flere minutter og opptil 10–12 kameravinkler på å finne ut om det var offside så var det ikke klart og åpenbart feil, og da bør dommernes avgjørelse bli stående, sier Brud.

Liverpool-spillerne diskuterer med dommeren mens de venter på VAR-avgjørelse om det som ble vinnermålet i kampen mot Wolverhampton sist helg. Foto: Foto: Jon Super, AP / NTB scanpix

For nidkjære

– I teorien er en spiller offside selv om det bare er med en millimeter, men i øyeblikket er man for nidkjære. Om dommerne på banen mente det ikke var offside, og det ikke åpenbart var feil, så skal vi ikke endre det.

Jesper Mathisen ønsker denne endringen velkommen. Han mener at VAR skal være et sikkerhetsnett for å unngå de store dommerfeilene. Men han ser også en stor utfordring:

– Jeg er spent på hvor grensen settes på hva som er en klar og åpenbar feil på en offside. Er det 10 centimeter, 17 centimeter, 20 centimeter eller går det på luft mellom spillerne? Det blir interessant å se, sier Mathisen.

Jesper Mathisen er spent på hvordan VAR-endringene skal praktiseres. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Statistikktjenesten Opta har kommet til at Sheffield United er Premier League-klubben som har vært mest skadelidende ved VAR-avgjørelser. Fem av lagets scoringer er annullert etter VAR-bruk, og totalt har sju VAR-avgjørelser gått mot klubben. Wolverhampton og Norwich har også kommet dårlig ut. I andre ende av lista er Southampton, Brighton og Manchester United.

– 21 eller 22 mål er annullert med VAR, men en del av dem burde vært godkjent. Folk betaler mye for å se på, og da kan vi ikke annullere mål for offside med en tånegl eller et hårstrå. Er det vanskelig å bedømme så må dommerens avgjørelse stå, sier tidligere toppdommer Mark Halsey til BBC.

– Vil ta tid

– Systemet virker ikke, og det er forvirrende for oss spillere, sa Wolverhampton-kaptein Conor Coady etter at to VAR-avgjørelser gikk mot laget hans i tapet mot Liverpool i romjula.

Fotballekspert Mathisen understreker at det vil ta litt tid før VAR fungerer optimalt.

– Og i Premier League har det fungert langt dårligere enn i andre turneringer og ligaer, sier han.

