Ingrid Landmark Tandrevold skjøt 20 skudd og traff på 19 av dem. Hun takker en tekstmelding hun fikk fra mentaltreneren før start for at det fungerte på skytebanen i dag. Foto: JOHANNA LUNDBERG, BILDBYRÅN

Før start fikk Tandrevold en tekstmelding som hjalp

«Hælen og nærme» sto det i meldingen fra mentaltreneren til Ingrid Landmark Tandrevold.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ÖSTERSUND: Dermed falt blinkene, og hun gikk karrierens beste normaldistanse. Aldri før har hun vært så nær en pallplass i den originale skiskytterøvelsen hvor hver bom gir ett minutt i tillegg. Tandrevold hadde bare én bom på de 20 skuddene.

Men hva betydde det egentlig, det som sto i tekstmeldingen fra mentaltreneren?

– Det gir jo ikke mening for noen andre enn meg. Derfor tror jeg ikke at jeg skal utdype i detalj. Man har små triggerord man bruker og som hjelper. Og det som trigger meg, trigger kanskje ikke noen andre. Og det som gir mening for meg, gir kanskje ikke mening for andre, fortalte hun etter løpet.

Det var disse ordene fra tekstmeldingen som hun gjentok igjen og igjen på de stående skytingene.

Han som hjelper henne og holde orden på tankene, jobber på Olympiatoppen, men hun vil ikke ut med navn sånn rett i ettertid av løpet.

Ikke helt meningsløst

Nå er innholdet i denne meldingen ikke helt betydningsløs. Det handler om å stå trygt på hælen på den stående skytingen, og skal vi tolke det hun sier riktig, føle seg nær blinken.

Det ble til slutt den sure 4.-plassen. Lenge så det ut til at det skulle handle om en plass på pallen, men på et sent startnummer kom ukrainske Julia Dzjyma og splittet det som så ut til å bli en veldig god fransk dag. Justin Braizas vant foran Dzjyma og Julia Simon.

Fakta Verdenscupen før jul Östersund: Lørdag 7. desember: Stafett, menn Søndag 8. desember: Stafett, kvinner Hochfilzen: Fredag 13. desember: Sprint kvinner og sprint, menn Lørdag 14. desember: stafett kvinner, jaktstart menn Søndag 15. desember: stafett menn, jaktstart kvinner Le Grand Bornand: Torsdag 19. desember: sprint menn Fredag 20. desember: sprint kvinner Lørdag 21. desember: jaktstart kvinner og menn Søndag 22. desember: Fellesstart kvinner og menn

Skuffelsen

Det var selvfølgelig litt surt for 23-åringen fra Bærum.

– Hadde jeg sagt at det ikke er skuffende, ville jeg nektet for at jeg er et konkurransemenneske. Selvfølgelig vil jeg gjerne være på pallen. Jeg kan ikke gjøre noe med de andre konkurrentene mine, bare min egen prestasjon. I dag var det godt nok til en fjerdeplass. Jeg bare prøve igjen, sa hun godt fornøyd med en skikkelige bekreftelse på at skyteformen er god.

FÅTT MED DEG DENNE? Treneren om verdens suverent beste skiskytter: – Han kunne trent mer i perioder

Ingrid Landmark Tandrevold var fornøyd til tross for at pallen glapp. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Det ble en klassisk værkveld i Östersund. Vind som kunne være lunefull og noen snøfiller som føk imellom. Det var ikke alle som taklet denne jämtlandske brisen like godt som Tandrevold. Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland slet med å treffe.

Eckhoff hadde fem tilleggsminutter og kom på 29. plass. Marte Olsbu Røiseland hadde like mange bom og havnet til slutt på 19. plass. Karoline Knotten kom på 24. plass med bare tre tilleggsminutter.

Lynet i sporet

For Olsbu Røiseland var løpet nok et bevis på at det er få i skiskyttersirkuset som er i bedre form enn henne. En skade har ført til at hun har forbud mot løping. Derfor har hun vært nød til å trene alternativt denne sommeren og høsten. Det er blitt mye sykling når de andre har vært ute på løpetur.

– Det funker veldig bra i sporet. Det er godt å vite at jeg er en av de sterkeste der ute og det bygger selvtillit. Så er det selvfølgelig kjedelig at jeg ikke treffer de blinkene når det funker så godt ellers.