Håvard Holmefjord Lorentzen skuffet igjen på 500 meter, men på lagsprinten fikk han og Norge en skikkelig opptur. Foto: Sergej Grits, AP / NTB scanpix

De norske sprintgutta knallet til med pallplass: – En opptur for et skamslått skøytelandslag

Norge ble kun slått av Nederland-stjernene på herrenes lagsprint i Kasakhstan.

Det var lenge norsk ledelse i Nur-Sultan, men et kruttsterkt Nederland-lag snek seg til slutt forbi. Det sørget Thomas Krol for. Likevel var det kun 34/100 sekund som skilte første- og annenplassen.

Med det tok det norske laget vinterens første pallplass i verdenscupen. Det er et kjærkomment lysglimt for norsk skøytesport etter en blytung sesonginnledning.

Håvard Holmefjord Lorentzen, Odin By Farstad og Bjørn Magnussen utgjorde den norske trioen på isen, mens Henrik Fagerli Rukke var reserve.

– Dette er en kjempeprestasjon. For en opptur dette er for et skamslått norsk skøytelandslag. Sprintgutta har løftet seg, og alle tre leverte samtidig, sa skøyteekspert Even Wetten under sendingen til Viasat 4.

Odin Farstad gikk en sterk lagsprint for Norge. Foto: Kristian Vårvik

– Har i beste fall vært terningkast to

Han la til at det er stort av et urutinert lag å slå til med en 2.-plass på denne måten.

– Det er greit at Nederland vinner med et så sterkt mannskap, men at det ferske debutlaget vårt, som aldri gått internasjonale konkurranser enn i vinter, tar en pallplass ... Det er en opptur.

Wetten understreker at resultatet betyr mye for et norsk landslag i motgang.

– Sesongåpningen har i beste fall vært terningkast to.

Skøyteeksperten hyllet spesielt Odin By Farstad.

– Han leverte en fantastisk 26,6-runde. Han har utviklet seg til å bli en vanvittig god mellomdistanseløper, sa Wetten om den 22-årige trønderen.

Svakt av den norske OL-mesteren

Sveits tok tredjeplassen på fredagens lagspint, men var 2,2 sekunder bak Nederland. Sistnevnte vant også kvinnenes konkurranse.

Tidligere på dagen skuffet Håvard Holmefjord Lorentzen nok en gang på 500 meter. Der ble den regjerende OL-mesteren bare nummer 13 etter en tid på 35,13. Opp til russiske Viktor Musjtakov skilte det så mye som et halvt sekund.

Bjørn Magnussen endte nest sist på 19.-plass.