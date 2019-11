Dette er klasserommet til Liverpool-linjen ved Folkehøgskolen Sørlandet. Her ser de alle kampene til favorittlaget. Henrik Jensen står bakerst til venstre. Folkehøgskolen Sørlandet

Denne norske skolen har en egen Liverpool-linje: – Er her for å dele lidenskapen min

Henrik Jensen (19) fra Bergen er én av 16 elever i Liverpool-klassen på den norske folkehøgskolen. Her har han mulighet til å dyrke sin store lidenskap.

Folkehøgskolen Sørlandet hadde prøvd den klassiske varianten med vanlig fotballinje tidligere, uten at den slo helt an.

Så fikk de en idé: Hvorfor ikke opprette en egen Liverpool-linje?

– Det er veldig mange som heier på Liverpool der ute. Hvorfor ikke bare ha fokus på det? Da fikk vi på plass et veldig populært tilbud, sier Sven Nordhagen, assisterende rektor ved skolen.

I år åpnet de for totalt 16 elever. Det kunne ha vært mange flere dersom skolen hadde større kapasitet, mener Nordhagen.

På timeplanen er det satt av tid til å snakke om klubben og klubbens historie.

– Dette er et tilbud vi vil fortsette med. Det er helt klart, sier Nordhagen.

Her er fra klassen på plass på Anfield under en kamp mot Tottenham. Folkehøgskolen Sørlandet

– Pirret meg veldig

Henrik Jensen (19) fra Bergen er en av elevene på linjen. Han oppdaget tilbudet gjennom en artikkel hos Liverpools norske supporterklubb. Da nølte ikke bergenseren ett sekund med å sende inn en søknad.

– Det er for å dele lidenskapen min som er Liverpool, med en gjeng andre med samme interesse. Det pirret meg veldig å sende inn en søknad, forteller han.

En vanlig dag starter ofte med en fotballøkt. Ved siden av å dyrke Liverpool-interessen, spiller klassen sammen i fotballturneringer.

– Hva ønsker du å få ut av å gå på denne linjen?

– Jeg ønsker å lære mer om meg selv og dyrke interessen min. Det tror jeg at jeg lærer mye av. Jeg vokser også som menneske tror jeg av å være rundt andre og forholde meg til andre folk. Jeg tror det blir et veldig lærerikt år, forteller han.

Han legger til at det var en avgjørende faktor at han også får studiepoeng for å gå på linjen. Totalt koster det 110.000 kroner å gå på linjen ett skoleår. Gjennom Lånekassen har man mulighet til å søke om stipend på deler av beløpet.

Skolen har ikke opplevd noen negative reaksjoner på den nyoppstartede linjen.

– Det har kun kommet noen humoristiske kommentarer, og da kanskje helst fra Manchester United-supportere. Men det er jo bare sånn det skal være, sier skolens lærer og ihuga Liverpool-fan, Frode Lindtveit.

På skolen går det mye i Liverpool og fotballspilling. Privat

«Mini-Anfield»

Likevel er det én elev i klassen som ikke er Liverpool-supporter. Han ble først og fremst trigget av fotballtilbudet på skolen, selv om han har et hjerte for Arsenal.

To ganger i løpet av de ni månedene elevene tilbringer på skolen, drar de til Liverpool for å se kamp. I oktober dro klassen for å se oppgjøret mot Tottenham på Anfield.

Når de ikke er i Liverpool, får de likevel en følelse av å være til stede på Anfield på skolen. Klasserommet er nemlig bygget om til et «Mini-Anfield».

– Elevene har tatt tak og pusset opp et rom vi hadde på skolen her. Da de kom, sto det en prosjektor og noen høyttalere i rommet. Man kunne se kamp, men det var ikke nok Liverpool-preg, sier Nordhagen.

Dermed tok elevene malerkosten fatt og satte sitt særpreg på rommet.

– Det ble et «Mini-Anfield». Nå er det god Liverpool-følelse her, forteller Nordhagen.