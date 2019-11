Emil Meek er en av Norges største kampsportprofiler. Tom Szczerbowski / Reuters

Nesten 500 dager siden sist: Nå er skjebnekamp bekreftet for Emil Meek

Emil Meek (31) har gått en lang periode uten kamp i verdens største MMA-organisasjon. Hans returkamp er endelig bekreftet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er 494 dager siden Emil «Valhalla» Meek gikk sin forrige kamp i Ultimate Fighting Championship (UFC). Da tapte han på dommeravgjørelse mot polakken Bartosz Fabinski.

Nå er nordmannens neste kamp bekreftet.

23. februar neste år skal han møte australieren Jake Matthews i New Zealand. Det blir en skjebnekamp for 31-åringen.

Etter én seier og to tap i verdens største MMA-organisasjon, er han etter all sannsynlighet avhengig av en seier for å få en ny kontrakt. Kampen mot Matthews er hans siste kamp på den nåværende kontrakten.

Trøblete år

2019 har vært et år fylt med skader for kampsportutøveren. Meek har måttet operere albuen, fått skulderen ut av ledd og slitt med overbelastning.

– Endelig ser det ut til å være under kontroll. UFC har vært greie med meg, de har vært så gode. De har gitt meg tid til å komme meg og være 100 prosent igjen. Så når tiden kommer, vil det være verdt ventetiden, sa han i et intervju med MMA-podkasten Eurobash i oktober.

Da han møtte polske Fabianski i Hamburg i juli i fjor, gikk han inn i kampen med skader. Han mener selv at han ikke burde ha tatt den kampen.

– Det er ikke noe verre enn å jobbe og jobbe og ikke få resultater. De siste man vil bli husket for er den siste kampen man hadde, og for meg var det en møkkakamp. Det var forferdelig, fortalte han.

Han la til at han håper at motstanderne nå tar lettere på oppgaven mot ham, etter den svake opptredenen i forrige kamp.

Emil Meek jublet hemningsløst etter seieren mot Jordan Mein i 2016. Tom Szczerbowski / Reuters

Satte norsk MMA på kartet

Meek kom inn med et brak i MMA-verdenen for tre år siden. Etter å ha slått den fryktede brasilianeren Rousimar Palhares i organisasjonen Venetor, ble han belønnet med en UFC-kontrakt.

Han vant debuten mot canadiske Jordan Mein, før han møtte «Det nigerianske marerittet» Kamaru Usman i januar 2018.

Meek tapte til slutt mot Usman på dommeravgjørelse. Det hører til historien at nigerianeren nå er tittelholder i divisjonen til Meek og er blitt en verdensstjerne etter kampen mot 31-åringen.

Totalt står han med ni seiere og fire tap i karrieren.