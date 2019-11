Johannes Høsflot Klæbo sesongåpnet på Beitostølen i helgen, men det er neste helg den store testen kommer. Terje Pedersen

Landslagstreneren stiller krav til Klæbo: - Han er bedre enn før

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forventer at Johannes Høsflot Klæbo tar steget opp på pallen på distanserenn med individuell start i løpet av sesongen.

Klæbo ble flyttet over fra sprint- til allroundlaget foran denne sesongen.

Slik så det også ut under helgens åpningshelg på Beitostølen. Sprintkongen Klæbo skuffet på med 5.-plass på årets første klassisksprint fredag, mens han overrasket positivt andre veien med 2.-plass på 15 kilometer klassisk lørdag.

– Jeg er trygg på at han har tatt aerobe steg. Han er bedre på distanse enn han har vært før. I klassisk forventer jeg at han skal være med på å kjempe om pallplasser i løpet av sesongen, sa Nossum.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum på Beitostølen i helga. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Vond

Klæbos humør var ikke på topp etter sprintrennet, og Nossum måtte minne Klæbo om at det handlet om å nullstille foran klassiskløpet.

Klæbo var ikke vond å be. Hodet var absolutt på plass da starten på 15-kilometeren gikk.

– Det er alltid viktig å være på hugget. Jeg hadde lyst til å være der oppe å kjempe, sa Byåsen-løperen etter 2.-plassen bak Didrik Tønseth.

– Det var fint å få svar på at kroppen kjentes grei ut, og det har den egentlig gjort den siste tiden. Jeg mangler punsjen med tanke på sprint. Det er sånn som skjer, og målet er å få opp det til helga.

Det er all grunn til å tro at Klæbo vil vise seg fram mer på sprint i ukene som kommer enn han gjorde på Beito.

Haakon Klæbo intervjuer sønnen Johannes Høsflot Klæbo mens morfar Kåre Høsflot ser på etter 15 kilometer klassisk på Beitostølen lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix.

Leter etter stinget

Klæbo sier at han merker at verdenscupåpningen nærmer seg. Han dro hjem til Trondheim etter lørdagens løp og gikk ikke søndagens fristilsrenn på Beitostølen. Om et par dager går turen til Finland og verdenscupåpningen i Ruka.

Der venter det en minitour med tre etapper. Det starter med sprint allerede fredag. Klæbo skal bruke dagene som kommer godt. Det blir mye hvile for å lete etter en liten formtopp.

Klæbo har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste sesongene. Han vant minitouren med tre strake seier i Ruka for to år siden.

– Jeg kjenner at det begynner å nærme seg, men jeg kjenner også at det manglet litt. Det var ikke noe sting mot slutten. Didrik Tønseth gikk fra meg med 18 sekunder på sisterunden, og det er i overkant. Får jeg litt overskudd inn mot helga, så tror jeg at jeg kan være med der oppe, og spesielt på sprinten, sa 23-åringen etter lørdagens løp.