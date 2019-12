Aleksander Melgalvis var nærmest utrøstelig da han brøt sammen på vei ut av stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brøt sammen etter nedrykket: – Jeg får lyst til å legge opp

Det var en svært preget spillergruppe som forlot Åråsen stadion sent onsdag kveld.

Lillestrøm-Start 4–3 (5–5 sammenlagt)

Lillestrøms første nedrykk siden 1966 er et faktum. Mange var forberedt på at det kunne gå den veien da de kom på Åråsen onsdag kveld. Men at det skulle skje på den måten det gjorde, var det ingen som kunne tenke seg.

Fra 4–0 til 4–3 på seks minutter. Start jublet ellevilt for opprykk til eliteserien. I LSK-garderoben var det helt stille. Det tok nesten en time før Frode Kippe som første spiller steg ut av garderoben.

Midtstopperen, med 440 kamper for Lillestrøm i øverste divisjon, hadde omtrent ikke trengt å si noe. Uttrykket hans i ansiktet fortalte det meste.

– Det er litt uvirkelig. Akkurat nå er jeg helt tom. Det har vært en tung høst, som har dratt energien ut av meg. Det kommer nok til å ta litt tid før det her forsvinner, sier Kippe til Aftenposten.

Frode Kippe og de andre Lillestrøm-spillerne trengte lang tid i garderoben før de møtte pressen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter 20 år i Lillestrøm, opplevde Kippe sitt tyngste øyeblikk i den gule drakten. Han legger ikke skjul på at det faktum at klubben har vært i Norges øverste divisjon siden 1975, gjør det ekstra tungt.

– Vi har så klart kjent på det. Det ryktet klubben har, og den tradisjonen som er her. Vi skulle så gjerne unngått det, men dessverre har vi ikke vært gode nok i høst, sier klubblegenden.

– En skandale

En annen som står høyt i kurs hos LSK-fansen er Fredrik Krogstad. Han ble sittende i garderoben helt til spillerne ble fraktet ut av politiet.

Aftenposten får likevel noen ord med midtbanekrigeren utenfor Åråsen.

– Jeg har bare sittet for meg selv inne i garderoben nå og vært skuffet. Lillestrøm betyr mye for meg. Jeg er glad i den klubben her. Men akkurat nå er det nesten sånn at jeg bare har lyst til å legge opp. Så tungt er det, sier en preget Krogstad.

Fredrik Krogstad har akkurat innsett at nedrykket er et faktum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At han neste år skal spille i 1.-divisjon med en klubb som ikke har vært der siden 1974, har ikke sunket helt inn.

– Det er først og fremst en skandale at Lillestrøm rykker ned. Jeg orker ikke helt å tenke på hvordan det blir i 1.-divisjon. Jeg trodde aldri jeg kom til å spille der igjen, så lenge jeg var i Lillestrøm, sier Krogstad.

Brøt sammen utenfor Åråsen

Sist ut av garderoben kom Aleksander Melgalvis. Mannen som alle trodde hadde satt spikeren i kisten på 4–0.

Isteden endte kvelden i tårer for 30-åringen, som knakk sammen i armene på en stadionvert på vei vekk fra stadion.

Aleksander Melgalvis var en av dem som tok nedrykket aller tyngst. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er så pinlig. Bekmørkt. Krise. Men vi har ikke fortjent bedre. Både etter den høsten vi har hatt og at vi roter bort dette her. Det skal ikke gå an, sier Melgalvis mens han ser ned i bakken.

På vei inn i garderoben ble han møtt av mildt sagt sinte fans. Skjellsord, banking i spilletunnelen og generelt uhyggelig stemning førte til at Melgalvis og resten av spillerne ble ført ut fra garderoben av politiet.

– Vi spiller for et lag som ikke har rykket ned siden 1966, så jeg forstår jo at det svir for fansen. Folk viser følelser på forskjellige måter. Sånn er det, sier Melgalvis.