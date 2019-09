På kort sikt er det 5000-meteren i VM i Doha om noen få uker som teller. Trolig blir den distansen satsingsmålet inn mot OL i Tokyo neste år også. Det er ikke sikkert at kroppen er klar for noe annet, og at valget gir seg selv, selv om Henrik helst skulle ha gjort som brødrene Filip og Jakob og satset på distansen han alltid har gjort.

– Hjertet mitt sier 1500 meter til OL i Tokyo, men håpet er 5000 meter, sier han.

Likevel er det med til dels skeptiske og dunkle tanker at han er kommet fram til at det trolig blir 5000 meter på ham i fortsettelsen.

– Det er litt vanskelig for en 13.20-løper å slå en 12.40-løper på 5000 meter. Det er lettere for en 3.35-løper å slå en 3.30-løper på 1500 meter. I mesterskap er det større sjanse for at sistnevnte skjer. Jeg er litt oppgitt over hvor mye bedre jeg må være for å bli konkurransedyktig helt i toppen på 5000 meter. Jeg føler ikke at jeg er god nok på 5000 meter til at jeg kan kalle meg 5000-løper, sa Henrik Ingebrigtsen til NTB da vi traff ham og brødrene på høydesamling i St. Moritz i Sveits for et par uker siden.

Avhengig

Den eldste av løperbrødrene er uansett blitt 28 år, og ofte er det slik at når løpere blir eldre så skifter de fra mellomdistanse til langdistanse.

Det som Henrik kvier seg for, er ikke uvanlig.

– Du kan være en god 5000-meterløper i minst ti år til?

– Ja, men da er jeg avhengig av at kroppen spiller på lag. Jeg må knekke koden på hva kroppen tåler og ikke tåler. Foreløpig har jeg ikke helt klart det. Jeg har fått forskjellige ting i trynet i de siste sesongene, men jeg føler ikke at det er representativt, sier 28-åringen.

Han forklarer hvorfor det er så små marginer mellom suksess og litt mindre suksess. Denne sesongen har det ikke gått Henrik Ingebrigtsens vei. Resultatene har ikke stått i stil med ambisjonene.

– Bommer du bare bitte litt, så bikker det over den ene eller den andre veien. Opplegget er nær 100 prosent, og hadde jeg nå gått tilbake til desember, så hadde jeg ikke havnet i denne situasjonen jeg er i nå. Det er lett å lage en god plan med fasiten i hånd.

Tabber?

– Du mener at du har dummet deg ut litt?

– Ikke dummet meg ut, men jeg må klare å se begrensningene som kroppen min setter. Jeg er nødt til å ta andre hensyn enn det Filip og Jakob må. Spesielt med tilnærmingen til konkurransefart.

– Du løp 7.36,85 og satte norsk rekord på 3000 meter hinder så sent som under Bislett Games 13. juni?

– Jeg var selvsagt veldig godt fornøyd rekorden, men hvor lenge skal jeg leve på det? Det er et lysglimt i 2019-sesongen, men jeg er ikke mett av den grunn.